教甄綁行政已不稀奇 公校竟徵「生輔組長」不需排課

近年有學校在教甄簡章中自訂法規以外的其他限制，如需兼任組長、主任職，除考生不滿，教育部也表明不宜。今年國立台北科技大學附屬桃園農工卻又被發現在教甄中直接甄選「生活輔導組長」，且明定不予排課，教團指出，學校的分科並無「行政科」，該辦法明顯不符規定，教育部也表示將函請該校檢討修正。

北科附工近日發布教甄簡章，其中可見甄選「生活輔導組長」，且學校自訂教甄組別為「行政教師」，教師錄取後甚至專職行政職務，不予排課。

一般教甄考試內容都是甄選科別的專業知識筆試，以及特定科目、章節的試教，該校開出的生輔組長缺，初試範圍包含自訂的「行政工作企劃書審查」、「學生生輔相關知能」，複試則是「情境模擬」，會舉例校園常見的抽菸、打架、服儀等情境，測試考生應變能力。知情人士指出，無論是審查資料還是情境模擬，標準都非常主觀，容易受人質疑。

全教總理事長侯俊良表示，老師的工作具有專業取向，也就是要對某個教學科目有教學專業，學校的分科並無「行政科」，該辦法明顯不符規定。他也提到，在學校行政工作多是由老師「兼任」，如今「兼任」的職務卻被放入教甄簡章，擔心以後會有更多亂象。

北科附工回應，學校是依照教育人員任用條例施行細則及公立高級中等以下學校教師甄選作業要點辦理教師甄選。另基於學校推動校務需求及行政事務繁重，特擴大甄選合適的行政人才，協助校務推展。校方並舉例如近年也有公立高中在教甄簡章中，敘明錄取人員應兼任各該學校行政職務，如主任、組長，認為該校並非先例。

然而，本報過去就曾報導，教師職缺「兼主任」引發教甄考生一片譁然，教育部也表明學校不宜在法定條件外，於教甄中另訂其他條件限制。且北科附工本次開出的行政教師職缺並非兼任行政，而是專做行政，甚至不予排課。

教育部說明，依教育人員任用條例施行細則第十九條規定，各級學校聘任教師應以審查合格之等級或檢定之類科為準。又依公立高級中等以下學校教師甄選作業要點第五點規定，各校訂定甄選簡章，應包括甄選類科、名額、甄選資格等內容。

教育部表示，學校辦理教甄時，除法定資格外，不宜另訂其他條件限制。有關該校教甄簡章所訂行政教師甄選組別及資格未符前開規定，教育部將函請該校檢討修正。另再予通函指導所屬學校依循相關法規辦理教師甄選作業，以保障教師公平受聘的權利。