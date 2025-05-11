全國校際音樂大賽勝出學生樂團 將登「愛嶼搖滾」舞台

全國校際音樂大賽入圍樂團，今天在基隆「B'IN LIVE SPACE-KEELUNG」空間進行決賽，優勝樂團單先生＆Varsam、無極西瓜刀、好麻球，將在24、25日在國門廣場舉辦的愛嶼搖滾音樂祭登台，特別演出名額將由樂團「浪犬」擔綱。

基隆市文化觀光局日前宣布2025愛嶼搖滾音樂祭卡司，將安排金曲獎最佳樂團「宇宙人」、指標性樂團「傻子與白痴」演出。全國校際音樂大賽入圍樂團今天決賽，文觀局表示，優勝3組樂團除獲得獎金，也將登上愛嶼搖滾音樂祭舞台。

文化觀光局表示，愛嶼搖滾音樂祭去年首次舉辦，吸引8萬人次參與，今年擴大舉辦，將設3大舞台，安排超過40組藝人樂團馬拉松式演出。為了鼓勵與發掘更多年輕的好聲音，今年特別舉辦第1屆愛嶼搖滾校際音樂大賽，今天在B'IN LIVE SPACE-KEELUNG進行決賽。

文觀局長江亭玫說，B'IN LIVE SPACE-KEELUNG位於大沙灣歷史文化園區旁，由基隆舊公車處改建，委由必應創造營運，是基隆近年來極力推廣的專業音樂展演空間。

校際音樂大賽初選有47組學生樂團報名參加，10組樂團進入決賽，評審包含碎紙花主唱、無限自由音樂節策展人YUKI，固定客主唱、台灣祭策展人島輝，傷心欲絕吉他手、知名音樂podcast節目主持人官靖剛，針對詞曲表現、整體創意、團隊表現、舞台魅力進行決選，選出優勝的3組樂團及基隆特別獎（嶼音獎）。

決賽成績是單先生＆Varsam獲得冠軍及基隆特別獎，獎金2萬元。亞軍無極西瓜刀獎金1萬5千元、季軍好麻球獎金五千元，現場再增加浪犬樂團獲得特別演出名額，4組樂團將在國門廣場演出。

江亭玫表示，非常高興能在基隆看到優秀的學生團隊參加競賽，期許未來「愛嶼搖滾」音樂祭能成為培育音樂人才，持續發掘基隆好聲音，被全國樂迷都看到的城市音樂饗宴。