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國教署補助公衛師入校計畫 協助14校改善校園環境

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部國教署自113年起委託台北市公共衛生師公會辦理「公共衛生師建構教育衛生雙向合作及前進校園」計畫，圖為公衛師實地訪查校園環境。圖／國教署提供
教育部國教署自113年起委託台北市公共衛生師公會辦理「公共衛生師建構教育衛生雙向合作及前進校園」計畫，圖為公衛師實地訪查校園環境。圖／國教署提供

教育部國教署113年起委託台北市公共衛生師公會辦理全國首例的「公共衛生師建構教育衛生雙向合作及前進校園」計畫，透過跨縣市、具備專業知識與實務經驗的公衛師，扣合學校的需求，協助學校資源整合，提供環境健康風險、健康狀態調查與健康促進方案、疫病調查防治、食品安全風險與品質管理、SDGs相關議題的評估、諮詢、宣導等，提供校本規畫改善建議，快速解決問題，強化校園衛生管理。

國教署說，該計畫已服務8縣市、14所學校，並持續受理直轄市、縣市政府教育局處及學校申請，學校可透過線上填報申請公共衛生師入校服務，無需繁複的行政程序及費用，即可獲得專業支援。公衛師入校除提供基礎的健康教育與評估、盤點健康促進資源、協助建立完整的健康管理機制等，如健康促進計畫的制定、環境維護的策略，針對學校及社區的需求，量身訂制健康促進活動，涵蓋心理健康、飲食安全、運動推廣及傳染病防控等議題。

國教署也同步盤點直轄市及縣市政府教育與衛生單位等教學或衛教資源、教材，建立共享清單，並撰擬學校衛生議題師長與家長對話手冊，發展以課綱為本的學校衛生議題相關的計畫範例、懶人包或教材等，後續將掛載至台灣健康促進學校或國教署相關網站，供師長們教學現場及推動親職活動運用。

國教署 風險

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