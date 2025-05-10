金牌主播大賽落幕 文化大學黃禹皓奪冠

照片為文化大學提供

2025年5月9日，第16屆「全國大專院校金牌主播大賽決賽」在中國文化大學大孝館8樓柏英廳盛大登場。本屆賽事由文化大學新聞系華岡電視台主辦，TVBS與聯利媒體協辦，集結全國大專院校菁英同場競技，點燃全台懷抱新聞夢學子的播報熱情，掀起一場聲音與才華的巔峰對決。

文化大學副校長王淑音開場致詞表示：「華岡電視台與TVBS攜手打造的金牌主播大賽，不僅是鍛鍊溝通力與專業度的最佳舞台，今年的評審陣容更是星光熠熠，堪稱新聞界粉絲見面會！」她盛讚主辦單位新聞系多年來致力於產學合作，讓學生與業界零距離接軌。

本屆評審團陣容空前強大，首度集結TVBS與三立新聞台主播，包括TVBS莊開文、方念華、謝向榮、吳軒彤，以及三立鄧崴。他們從口條表達、新聞判讀、臨場反應與整體台風進行全方位評比，為比賽增添專業深度與緊張氛圍。

新聞學系主任陶聖屏致詞強調：「金牌主播大賽是文化大學新聞系實習媒體的核心活動，旨在培養能用一句話抓住觀眾、用一個故事改變社會的新聞傳播人。本屆評審陣容空前盛大，特別感謝詹慶齡與陳雅琪老師，帶領華岡電視台實習媒體，無私奉獻心力，成就這場高水準賽事。」

華岡電視台台長兼活動召集人謝鎰丞表示，金牌主播大賽不僅是競技舞台，更是實戰學習與產學交流的橋樑。參賽者來自全台各大專院校，涵蓋傳播與非傳播科系，許多選手突破背景限制，展現對新聞的赤誠熱情。「這舞台見證了文化新聞系學生的成長蛻變。」新聞暨傳播學院院長郭文平表示，金牌主播大賽業界口碑日隆，已成為文化大學的驕傲與新聞教育的典範。

經過激烈角逐，本屆前三名揭曉：第一名文化大學新聞系四年級黃禹皓，憑穩健台風與犀利表達技驚四座；第二名世新大學廣電系廣播組二年級戴奕康，展現青春活力與精準口條；第三名世新大學新聞系三年級陳雋尊，以沉著應變贏得評審青睞。

走過16年，金牌主播大賽持續發掘媒體新星，許多歷屆參賽者已成為新聞台中堅力量。從選手到主播，從夢想到實踐，這舞台不僅是競技場，更是學界與業界的專業紐帶，文大新聞系為台灣新聞界注入源源活水。

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