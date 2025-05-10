生成式AI應用於教育 台灣赴美國加州交流取經
生成式AI（人工智慧）影響社會各界，教育部近日率團前往美國加州，到史丹佛大學、多所中小學實地交流，取經數位教學、AI應用的經驗。
教育部今天發布新聞稿，4月28日到5月2日間，「推動中小學數位學習精進方案專案辦公室」執行秘書郭伯臣帶領地方政府代表、專家學者，一同了解加州在數位學習政策與AI教育推動的最新趨勢，並交流AI於中小學教育應用的實務模式，觀摩美國多元場域推動現況。
加州多所高中因應AI發展所採取的階段性策略，從關注學生使用AI工具的規範與管理，逐步推動「與AI共生」的理念，發展教師應用策略與學生責任使用原則。
舉例來說，教師運用多種AI工具，設計教學內容與評量機制，並引導學生透過線上平台對話與學習，強化批判思考與道德判斷能力。
教育部參訪的加州小學到高中，每名學生都配發電子載具，學生透過載具進行程式設計、專題研究與數位創作，以實作培養問題解決能力。大部分學校都會讓高年級學生將載具帶回家延伸學習，且設有專責技術教師，提供軟硬體的操作支援與課堂應用建議。
教育部也分享台灣數位學習精進方案推動的作法與成果，這次加州考察的收穫，將作為後續數位學習推動與生成式AI融入教學創新策略的重要參考。
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