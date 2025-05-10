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近10年校園事件增2.4倍 陳學聖：政府應強化校園支持措施

聯合報／ 記者王千豪／台北即時報導
國家政策研究基金會教文體育組召集人陳學聖表示，賴清德總統競選期間多次強調「優化照顧兒少身心健康」的政見，如今上任即將滿一年，應積極回應基層校園的實際需求。圖／聯合報系資料照片
國家政策研究基金會教文體育組召集人陳學聖表示，賴清德總統競選期間多次強調「優化照顧兒少身心健康」的政見，如今上任即將滿一年，應積極回應基層校園的實際需求。圖／聯合報系資料照片

教育部統計2022年我國各級學校的校園事件，扣除疾病事件外，共計10萬614件，涵蓋意外事件、安全維護、暴力與偏差行為等。較2013年的4萬2534件增加2.4倍。國家政策研究基金會教文體育組召集人陳學聖表示，賴清德總統競選期間多次強調「優化照顧兒少身心健康」的政見，如今上任即將滿一年，應積極回應基層校園的實際需求。

陳學聖表示，雖然教育部目前還未公布2023年之後的校園事件發生數統計，但由近10年趨勢可見，各類校園事件發生數呈現上升趨勢，顯示校園面對突發與高壓情境的情況，持續增加，其應變與處理量能，亟需政府系統性協助，呼籲賴總統應重視基層學校所面臨的壓力與困難，儘速落實「優化照顧兒少身心健康」的政見，整合中央與地方資源，提前部署、全面強化，建立更具韌性與前瞻性的校園支持體系，以使政策落實真正回應基層需求。

陳學聖指出，若進一步觀察個別事件，2022年各級學校的意外事件共3萬5579件，安全維護共7218件，暴力與偏差行為共1萬7272件，管教衝突共2519件，兒童少年保護事件共3萬2521件，天然災害事件共1612件，其他事件3893件，分別是2013年的2.6倍、3倍、2.7倍、3.8倍、1.9倍、3.1倍及2.4倍。

陳學聖強調，隨著校園事件型態日趨多元與複雜，提供學生一個安全、穩定且具支持性的學習環境，是政府的責任。面對基層學校在應變與照顧上的日益吃重，中央政府應積極負起主責角色，從制度規劃、資源配置到跨部會協調，提出具體可行的「校園安全與支持行動方案」，進一步強化支援系統，協助各級學校能良好因應各類挑戰與風險。

陳學聖說，唯有政府落實積極作為，才能讓教育現場獲得實質支援，使學校在多重挑戰下持續邁向穩定與正向發展。

政見 校園安全 陳學聖

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