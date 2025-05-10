解聘新法周年 影響8成教師留任意願

新版「教師法」實施後，「高中以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」（解聘辦法）也引入校事會議調查制度。隨著解聘辦法上路滿周年，全教總近期做問卷調查，六三九五位教育人員參與，有近九成指校事會議對教育品質有負面影響，八成一影響留任意願，更有八成四教師表示不鼓勵子女從事教職。

全教總理事長侯俊良說，根據國教署、全教總調查，進入調查到確認情事，實際停、解聘的教師約僅百分之六，有六成案件都以查無此事作結，代表教學現場其實沒有這麼多不適任教師，但影響學生受教權卻是真的，很多教師怕被投訴，教學傾向保守。

侯俊良指出，現行校事會議制度成案率極低，但每次調查都需動員行政人力、聯繫外聘調查委員，並通知家長與學生配合，不僅學校行政疲於奔命，也對教師心理造成壓力。

立委林宜瑾說，教學現場充滿光怪陸離的投訴，如投訴教師出題太難打擊學生自信；教師拿白色粉末操作實驗，反被家長檢舉懷疑教師吸毒；甚至教師假日去速食店用餐，被檢舉吃垃圾食物，呼籲重新檢視解聘辦法。

侯俊良呼籲朝野立委，參考韓國教師地位法修法內容，以維護學生受教權為前提，規範教學自主不應受不當干擾，回歸有問題先溝通的模式。

教育部回應，現階段已設有規定，以減少學校端行政作業負擔，國教署將再向地方政府及學校加強宣導，並持續收集教學現場及地方回饋意見，做為未來修訂解聘辦法參據。