2位小學生勇敢舉發「偷拍狼師」 台南市長黃偉哲今嘉許頒發嘉勉狀

上月台南市某國小發生疑似師對生校園偷拍性別事件，是有兩位學生敏察異狀，主動告知家長及通報警方，學校也同步啟動校園性別事件處理機制，立即停聘疑似行為人，即時避免危害擴大。市長黃偉哲今天接見2名學生親頒嘉勉狀，肯定她們展現性別平等意識，勇於守護身體自主權與校園安全。

黃偉哲表示，兩位同學在此事件中充分展現機敏與正義，主動向家人反映，以避免有更多人受到傷害，勇氣及表現值得讚美與學習。也肯定學校確實依循市府對性平事件零容忍政策採取應有的作為，並配合檢警在第一時間保全證據並進行偵查。

黃偉哲說，近期社會上發生的不幸事件，如剴剴受虐死亡，如果第一時間有覺察到的人能及時舉發、不鄉愿，就可以避免掉不幸事件的發生。對見義勇為學生的表現，表達嘉許，也期待學校能持續努力，建立一個能為受害者發聲的文化。

教育局表示，12日接獲家防中心通知該師疑似使用手機偷拍學生後，即刻通知校方於當日啟動校內危機處理機制，完成校安通報並啟動校園性別事件調查程序。隔日該師遭檢調單位聲押，校方立刻召開教評會暫時停聘，以杜絕其接觸學童的機會。

教育局說明，此事是學生發現教師有可疑行為時，在家長陪同下報案，校方獲報後也立即進行校安通報，迅速啟動校園性別事件處理機制，由外聘專業委員組調查小組進行調查；目前涉案教師已暫停聘任，並接受司法及性平調查中。

教育局重申，對於任何涉及對學生身體與人格不尊重的行為，依法嚴懲絕不寬貸；將持續強化學校性別平等教育、協助學生認識身體界線、建立健康人際互動，並提升師生與家長對校園性別事件的敏感度與通報意識，及強化校園內防偷拍與性騷擾預防機制，杜絕加害者心存僥倖，營造一個友善、安全的學習環境，讓每位學生都能安心學習、健康成長。