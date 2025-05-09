AI走入偏鄉 鴻海教育基金會偏鄉國中研習營開放報名

2025年鴻海教育基金會偏鄉國中AI研習營開放報名。鴻海教育基金會表示，報名日期為即日起至5月30日（星期五）17時止，將於9月至10月間安排研習課程，總計四小時，包含實作與漫畫教材導讀，是用申請對象為教育部認定的偏遠地區國中。

鴻海教育基金會表示，基金會致力推動科技教育，希望弭平城鄉科技教育差距，因此自2021年起推動「偏鄉AI扎根計畫」，每年走訪10所偏鄉國中提供4小時的研習課程，帶領學生透過閱讀科普漫畫與實作、自走車入門理解AI原理，並為學生舉行驗收成果賽。

基金會也指出，亦輔導有意願的學校成立相關社團，讓學生可透過社團繼續精進學習與參賽磨練。近年隨偏鄉AI扎根計畫推動，越來越多偏鄉學校看見孩子的學習動機被喚醒，人生的選擇也越來越開闊。

南投北梅國中學生林姿妤表示，過去以為AI只會出現在都市而已，「沒想到我們也可以接觸。」南投仁愛國中教師黃聖家則表示，自從有機會接觸AI後，學生的天份也一同受啟發，有學生也因為社團才了解自身對AI的天賦，而過去之所以沒有察覺，是因為根本沒有機會讓學生接觸、表現。

南投北梅國中教師許智揚也指出，有名國一生過去時常不到校、幾乎要中輟，自從推薦其參加機器人社團後，從講話不流利的孩子變成可以上台簡報；對事物都提不起興趣的孩子，變成在乎每一場比賽，現在已蛻變成為成熟開朗、可以帶學弟妹學習的學長了。

南投北梅國中主任許碧蕙則談到，過去很多學生只會想到餐飲、美容等方向，但現在學生覺得自己也可以選擇念電機、資訊類科了，讓人生有了不一樣的選擇。

簡章與報名方式： https://www.foxconnfoundation.org/plan/aicamp/