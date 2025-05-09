快訊

大陸決定讓步？北京將派他與美財長談判 外媒揭關鍵原因

衣服飄屎味？女童躲展示櫃大便惹眾怒 UNIQLO說話了

教團指校園濫訴 教育部：已修法加速處理流程

中央社／ 台北9日電

全教總今天召開記者會指出，校園濫訴情形嚴重，近9成教師認為對教育品質有負面影響。教育部回應，已修法加速處理流程，且情節較輕無須組調查小組，減少行政負擔。

全國教師工會總聯合會與民主進步黨籍立委林宜瑾、台灣民眾黨籍立委黃珊珊等人一同召開記者會，呼籲各界正視校園濫訴的問題。

全教總理事長侯俊良表示，「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」去年上路後，校園案件無論大小全都送交調查，這樣「寧可錯殺、不願錯放」的思維，導致只要有人指控，學校就必須進入調查程序。

侯俊良表示，教師往往為求自保，教學傾向保守。全教總調查發現高達89.2%的教師，認為對教育品質有負面影響，甚至影響長期留任的意願。

教育部以文字回應中央社指出，民國113年修正的「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」，已明定學校可不受理的事項。另為避免耗費行政資源及加速處理流程，校事會議對情節明顯未達應依教師法予以解聘、不續聘或終局停聘程度的案件，可不組調查小組。

教育部表示，「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」也明定強制必要性措施及阻卻違法事由，避免教師積極處理學生違法行為時，遭受不利處分。未來會持續支持教師管教權及保障學生受教權，建立友善、溫馨的校園學習環境。

全國教師工會總聯合會 教育部 校園

延伸閱讀

4+1放假日三讀教師節入列 教團：老師始覺得受尊重

教育不能等！中央遲未核定竹縣高中經費 家長將陳情

解聘辦法惡修滿周年 逾8成師坦言「不鼓勵子女執教」

「校事會議」調查制度效果存疑 全教總要求修法杜絕濫訴

相關新聞

大學性平會 1人負擔8千學生

性平法實施將邁入第廿一年，性別平等學生倡議連線針對大學性平課程開設、性平會組成和量能進行調查，發現校園性平會的遴選標準、...

新北八成民眾建議幼兒園男廁加門 教育局表示須待中央指示

隨著性別友善觀念逐漸普及，民間團體「不會教小孩行動聯盟」（不小盟）於日前舉辦新北市性別友善議員聚會，提出一項小便斗加門。...

教育不能等！中央遲未核定竹縣高中經費 家長將陳情

新竹縣人口持續快速成長，面對即將到來的高中招生高峰，新竹縣府提出「高中五大方案」至行政院，以提升高中教育量能。不過，截至...

科技外交！明新、陽交大合辦半導體訓練班 吸友邦參訓

明新科大、陽明交大合作開設半導體製程技術入門訓練班，來自巴拉圭、瓜地馬拉共55人參訓，協助友邦培育科技產業所需人才，明新...

解聘辦法惡修滿周年 逾8成師坦言「不鼓勵子女執教」

「高中以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」（解聘辦法）上路屆滿一周年，全國教師工會總聯合會今公布意見調查，指校事會議防...

「校事會議」調查制度效果存疑 全教總要求修法杜絕濫訴

全教總上午在立法院舉行「解聘辦法惡修滿一年 校事會議亂象遽增」記者會，要求教育部、立法院修法杜絕濫訴 。批評解聘辦法惡修...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。