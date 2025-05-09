新北八成民眾建議幼兒園男廁加門 教育局表示須待中央指示

隨著性別友善觀念逐漸普及，民間團體「不會教小孩行動聯盟」（不小盟）於日前舉辦新北市性別友善議員聚會，提出一項小便斗加門。該提案主張從幼兒園開始，議員黃淑君調查八成民眾期推動男廁小便斗設置隔間及門鎖，維護男童隱私與身體自主權。新北教育局則表示待中央指示。

根據不小盟提供的調查資料，現行多數幼兒園小便斗均無隔間設計，使用者容易在如廁時暴露隱私。團體指出，性平教育強調「身體界線」與「自主權」，但從幼兒園到公共設施，男生小便斗普遍缺乏遮蔽，與性平理念背道而馳。相較之下，女廁馬桶皆有獨立隔間，形成性別待遇上的落差。

該聯盟進一步提出具體措施，包含要求新北市教育局全面檢視幼兒園廁所設計，落實法規中「小便斗應有隔間」的規範；另建議環保局在性別友善廁所標章檢核中，增加小便斗隔間內設置垃圾桶、衛生紙、酒精等清潔設備。舉例來說，預計改建的林家花園性別友善廁所，即可率先納入「有門小便斗」設計，作為全台首創亮點。

在社群平台上，不少網友也針對此議題發表看法。網友表示其實沒辦法想像為什麼男性不注重自己的性器官隱私？青少年或男童可能因此被有心人騷擾。網友認為男性若覺得有需要，也應該站出來爭取自己的隱私權，有門甚至能上鎖的設計，會讓人更有安全感。

關注教育議題的新北市議員黃淑君表示，她支持從幼兒園階段就建立學生對於身體自主的認知。不論性別，孩子都應該在一個尊重隱私、符合現代價值的空間中成長。新北市在推動性別友善設施已有初步成果，若能進一步思考小便斗加門的可行性，將有助於深化教育與設施的結合。

根據黃淑君網路票選調查，截至目前已有近500位網友參與投票，其中高達79%支持小便斗要有門，顯示社會對此議題已有高度共鳴。不小盟期望新北市能成為引領全台的示範城市，未來無論在校園或公共空間中，男性也能享有與女性相同的如廁隱私與尊重。

教育局則表示，依據2023年函知教育部校園性別友善廁所及宿舍設置指引，新北市國中小與高中職於主要教學或活動區域，需設置至少1 座性別友善元素的廁所，其設置目的為讓任何性別者都能使用，且使用時都能感到自在的友善廁所。教育局持續將友善廁所優先納入新建校舍案及廁所改善更新工程案，逐年增設，落實性平友善學習場域。

教育部前開指引暫未涵蓋幼兒園，是否自幼兒園起設置友善廁所仍待中央一致性規定，依據現行幼兒園及其分班基本設施設備標準規定，小便斗須設遮蔽隔板，同時隔板高度不逾 120 公分且不得裝門鎖，以兼顧安全與隱私。教育局將透過園所評鑑與輔導機制，持續強化幼童性別友善教育環境。