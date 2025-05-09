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教育不能等！中央遲未核定竹縣高中經費 家長將陳情

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
新竹縣府提出「高中五大方案」至行政院，以提升高中教育量能。不過，截至今天為止，中央尚未核定35億相關項目。圖／本報資料照片
新竹縣府提出「高中五大方案」至行政院，以提升高中教育量能。不過，截至今天為止，中央尚未核定35億相關項目。圖／本報資料照片

新竹縣人口持續快速成長，面對即將到來的高中招生高峰，新竹縣府提出「高中五大方案」至行政院，以提升高中教育量能。不過，截至目前為止，中央尚未核定35億相關項目。大新竹高中就學權益自救會號召家長於5月24日北上一起到教育部陳情，懇請中央政府盡速撥款支持竹竹苗地區增班增校方案，並正視新興發展地區教育資源嚴重不足的問題。

針對高中的經費，中央至今尚未核定新竹縣府高中建設經費，其中新設縣立竹北實驗高中、文興高中校舍變更設計原本預計今天3月上網發包，然因一直沒有中央核定函，新竹縣府延後上網發包期程，竹北實驗高中今天正式上網招標。對此，縣府曾對外回應，會持續與中央溝通讓期程順利。

「教育不能等！」對此，大新竹高中就學權益自救會將到教育部陳情，面對竹苗區高中職就學機會率未達標的困境，需要中央與地方政府共同努力解決，由於校舍增建需要時間，希望中央政府能在今年內盡早核撥經費，使地方能順利推動建設計畫。

大新竹高中就學權益自救會今天在網路上號召家長，於5月24下午1點半一同前往教育部陳情，為孩子的受教權發聲，促使朝野跨黨派通力合作，積極解決問題，也懇請「立法院、行政院及教育部」盡速撥款支持竹竹苗地區增班增校方案，並正視新興發展地區教育資源嚴重不足的問題。

教育部 新竹 自救會

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