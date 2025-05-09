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僑委會發動緬甸地震捐款 將發放生活扶助金予僑生

中央社／ 台北9日電

緬甸3月28日發生震矩規模7.7強震，當地受創慘重。僑委會發起「有僑無礙 送愛緬甸」捐款活動，委員長徐佳青今天表示，將會運用善款發放生活扶助金，給予因為地震受到影響的緬甸在台僑生，將有數百位僑生近期會收到善款。

僑務委員會今天上午召開感謝各界響應「有僑無礙送愛緬甸」捐款記者會，邀請參與捐款的企業代表參與。

徐佳青致詞表示，僑委會開設「有僑無礙 送愛緬甸」公益勸募活動專戶後，收到各界愛心，要代表在台緬甸僑生、僑領與緬甸受難民眾向台灣社會表達感謝，目前已經送出4批急難物品給予瓦城受災最嚴重的災民，接下來也會針對因地震導致家庭受損、家人受傷，經濟狀況受到影響的緬甸在台僑生，發放第一批生活扶助金，預計本週就會匯予僑生。

徐佳青感謝家登精密工業股份有限公司、三竹資訊、玉山金控、新光鋼添澄慈善基金會等企業踴躍捐助善款，海華文教基金會董事長吳明穎捐助新台幣100萬元、基金會董事中西美姬捐助日幣100萬元等，各界的捐助讓在台的緬甸學生感受深刻，至今有3999名緬甸學生在台灣受教育，絕大多數畢業後也想留在台灣工作，也希望透過緬甸學生，讓緬甸人民看到未來希望。

家登精密工業股份有限公司董事長邱銘乾表示，台灣人的愛心無遠弗屆，台灣人因為有善的循環，才能讓台灣成為世界第一，由於緬甸政局的緣故，協助募款時常被詢問善款是否能順利到災民手中，他相信僑委會與海華文教基金會會妥善運用善款，減少各界疑慮。

玉山金控行銷長林俊佑說，玉山銀行在緬甸仰光設有分行，幸好緬甸分行員工未受到地震波及，即便在地震後的艱困情況下，緬甸分行仍維持營運服務當地台商，當僑委會發動勸募活動專戶，玉山銀行2000位員工也響應捐款。

徐佳青表示，無論募到多少錢，「有僑無礙 送愛緬甸」公益勸募活動專戶將於5月31日截止，後續也會針對善款使用方式製作報告，目前除了將發放生活扶助金給在台緬甸僑生，也委託緬甸當地的台商會採購當地賑災物資，未來善款也將用於瓦城當地的僑校重建工作。

僑委會 徐佳青 緬甸

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