快訊

高雄恐嚇案嫌犯被警追...竟持槍搶貨車逃逸 2男狼狽落網

確定了！ 今年起教師節、光復節、行憲節、小年夜、勞動節全民放假

台股上漲371點收20,915點 台積電上漲31元收949元

美國北達科他州教育廳長訪台 將華測納雙語認證

中央社／ 台北9日電

美國北達科他州教育廳長克絲汀（Kirsten Baesler）率團訪台，與教育部簽署合作備忘錄，將華語文能力測驗納入該州雙語徽章認證，並研議提供台灣學生赴美深造的獎學金。

教育部今天發布新聞稿指出，克絲汀於5日到10日間訪台，參訪台灣師範大學、台北教育大學附屬實驗小學、台中市教育局等，了解台灣的中小學華語文教育。

教育部指出，台灣自民國109年12月簽訂「台美教育倡議」以來，積極與美國各州教育交流，目前已與25州簽署28件教育合作備忘錄，並透過學術交流基金會，引進英語教師與助教。

教育部次長葉丙成表示，未來希望與北達科他州在語言教育方面可以有更多的交流，擴大中小學的姊妹校關係，強化雙方教學合作，進而拓展學生的國際視野。

克絲汀對台灣學校師生跨領域教學與學習、服務學習、美感教育與特殊教育的用心，感到印象深刻，感謝台灣的邀請，讓她能夠更深入瞭解台灣教育政策。

小學 教育部 美國

延伸閱讀

亞洲夥伴得耐心等！美商務部長：日韓貿易談判不會像英國這麼快

超市義麵透露經濟風向！美國研究：景氣下滑前半年 消費者改變購物清單

天主教新教宗誕生 嘉義教區主教浦英雄：跌破大家眼鏡

美國這次真不管！范斯明言不插手印巴衝突：與我們無關

相關新聞

教育不能等！中央遲未核定竹縣高中經費 家長將陳情

新竹縣人口持續快速成長，面對即將到來的高中招生高峰，新竹縣府提出「高中五大方案」至行政院，以提升高中教育量能。不過，截至...

新北八成民眾建議幼兒園男廁加門 教育局表示須待中央指示

隨著性別友善觀念逐漸普及，民間團體「不會教小孩行動聯盟」（不小盟）於日前舉辦新北市性別友善議員聚會，提出一項小便斗加門。...

科技外交！明新、陽交大合辦半導體訓練班 吸友邦參訓

明新科大、陽明交大合作開設半導體製程技術入門訓練班，來自巴拉圭、瓜地馬拉共55人參訓，協助友邦培育科技產業所需人才，明新...

解聘辦法惡修滿周年 逾8成師坦言「不鼓勵子女執教」

「高中以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」（解聘辦法）上路屆滿一周年，全國教師工會總聯合會今公布意見調查，指校事會議防...

大學性平會 1人負擔8千學生

性平法實施將邁入第廿一年，性別平等學生倡議連線針對大學性平課程開設、性平會組成和量能進行調查，發現校園性平會的遴選標準、...

「校事會議」調查制度效果存疑 全教總要求修法杜絕濫訴

全教總上午在立法院舉行「解聘辦法惡修滿一年 校事會議亂象遽增」記者會，要求教育部、立法院修法杜絕濫訴 。批評解聘辦法惡修...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。