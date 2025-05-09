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科技外交！明新、陽交大合辦半導體訓練班 吸友邦參訓

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
該專班昨天在台北舉行聯合開訓典禮，兩國學員在台灣展開兩周的半導體知識與技術學習。典禮邀請外交部拉美司總領事張俊彬出席，並由國合會副秘書長李志宏主持。圖／明新科大提供
該專班昨天在台北舉行聯合開訓典禮，兩國學員在台灣展開兩周的半導體知識與技術學習。典禮邀請外交部拉美司總領事張俊彬出席，並由國合會副秘書長李志宏主持。圖／明新科大提供

明新科大、陽明交大合作開設半導體製程技術入門訓練班，來自巴拉圭、瓜地馬拉共55人參訓，協助友邦培育科技產業所需人才，明新科大校長呂明峯說，台灣擁有完整的半導體供應鏈，及從IC研發設計、設備製造、維護到檢驗的人才庫，明新校內有全台面積最大的「半導體人才培育基地」，已辦理越南、阿曼等國的研習班，相信能提供學員完整的半導體製程技術入門。

該專班昨天在台北舉行聯合開訓典禮，兩國學員在台灣展開兩周的半導體知識與技術學習。典禮邀請外交部拉美司總領事張俊彬出席，並由國合會副秘書長李志宏主持。

李志宏表示，半導體是台灣的名片，配合政府外交政策，將台灣半導體產業發展過程，不管是技術或理論，與明新科大、陽明交大合作，提供來自中南美洲友邦的學員最優質的訓練課程，為兩國發展半導體產業奠基。

執行課程的明新科大半導體學院表示，課程讓學員初步熟悉晶片設計流程理論，搭配技術實作，如氧化、沉積、微影、蝕刻及封裝等技術，運用Silvaco元件模擬軟體進行實作，並安排封裝與測試產線操作，使學員直接接觸實際生產流程。

期間也將安排參訪台灣半導體產業鏈上中下游，像是參訪睿德系統有限公司、掌宇公司、汎銓科技、三聯科技、群翊科技相關企業，及台灣電路板協會、新竹科學園區管理局等機構，感受台灣在全球半導體領域的領導地位與創新能力。

友邦國家因產業升級的需求，選派具電機、電子或基礎電路知識，對半導體技術應用有興趣者前來台灣學習，國合會已安排有阿曼、義大利、斯洛伐克、立陶宛、智利及印尼等14個國家的學員來台交流的科技外交。

明新科大校長呂明峯說，台灣擁有完整的半導體供應鏈，及從IC研發設計、設備製造、維護到檢驗的人才庫。圖／明新科大提供
明新科大校長呂明峯說，台灣擁有完整的半導體供應鏈，及從IC研發設計、設備製造、維護到檢驗的人才庫。圖／明新科大提供
明新科大、陽明交大合作開設半導體製程技術入門訓練班，來自巴拉圭、瓜地馬拉共55人參訓，協助友邦培育科技産業所需人才。圖／明新科大提供
明新科大、陽明交大合作開設半導體製程技術入門訓練班，來自巴拉圭、瓜地馬拉共55人參訓，協助友邦培育科技産業所需人才。圖／明新科大提供

半導體 陽明交大 電路

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