解聘辦法惡修滿周年 逾8成師坦言「不鼓勵子女執教」

「高中以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」（解聘辦法）上路屆滿一周年，全國教師工會總聯合會今公布意見調查，指校事會議防師如防賊，濫訴已嚴重影響學生受教權，近九成受訪教師認為校事會議調查制度對教育品質有負面影響，更有8成4的教師「不鼓勵」子女未來從事教職。

去年解聘辦法上路，針對不適任教師處理明訂校事會議調查小組，人員須全數外聘。全教總理事長侯俊良表示，校事會議上路後，無論案件大小都會送交調查，充滿寧可錯殺也不願錯放的思維，變成只要有人隨意指控，教師就必須進入調查程序，直接導致校園濫訴不斷。

侯俊良表示，根據國教署、全教總的調查，進入調查到確認情事，實際停、解聘的教師約僅6%，且5至6成案件，最終都以查無此事作結，代表教學現場其實沒有這麼多不適任教師，可見過去民間稱學校調查「師師相互」根本是假的，只為了栽贓老師。

「但影響學生受教權是真的。」侯俊良說，校事會議制度上路後教師怕被投訴，進而為求自保，教學傾向保守。如曾有教師告誡學生，家長便投訴教師恐嚇；教師詢問學生「你這樣的行為家長不知道嗎？」家長則反過來控訴教師誹謗。

全教總搜集校事會議在高中以下學校實施的狀況，計收到6365份填答，侯俊良表示，89.2%、近9成填答者指出校事會議對教育品質有負面影響，教學專業受限、讓管教轉趨保守，81.4%受訪者認為校事會議會影響長期留任的意願；更有84.8%的教師表示不鼓勵子女從事教職。

調查也指出，過去一年有8成學校均召開過校事會議，甚至有學校一年內案件量逾20件。立委林宜瑾表示，教學現場充滿光怪陸離的投訴案，如投訴教師出題太難打擊學生自信；教師拿出白色粉末操作實驗，反被家長檢舉懷疑教師吸毒；甚至教師假日去速食店用餐，也被檢舉吃垃圾食物，呼籲重新檢視解聘辦法，不能讓維護學生權益時讓教師成為犧牲品。

「若學生可任意投訴教師，那他還會受教嗎？」立委黃珊珊說，教學現場有不適任教師，但不應一竿子打翻一船人，甚至劣幣驅逐良幣，進入校事會議前的程序應該更細緻、區分輕重。

侯俊良呼籲，若投訴案屬於個人主觀情緒，或家長、學生誤解，呼籲教育行政主管機關應捍衛教育專業，擋下不實投訴；再者，教師工作近年受到諸多外界不當干涉、投訴，建議朝野立委參考韓國教師地位法近期修法內容，以維護學生受教權為前提，規範教學自主不應接受不當干擾，回歸有問題先溝通的模式。

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