「校事會議」調查制度效果存疑 全教總要求修法杜絕濫訴

全教總上午在立法院舉行「解聘辦法惡修滿一年 校事會議亂象遽增」記者會，要求教育部、立法院修法杜絕濫訴 。批評解聘辦法惡修滿一年，但校事會議亂象遽增。

全教總理事長侯俊良表示，教育部、立法院應該修法來杜絕濫訴；並指「教師法」在2019年6月大幅修正，進而制定「解聘辦法」，創設「校事會議」，期能能加快處理不適任教師。但卻變成充斥無理濫訴，甚成打壓異己或學生對外炫耀的工具。

侯俊良表示，過去六年，全教總不斷提出建言，提醒教育部不要「食緊挵破碗」，忽略教育過程中親師溝通合作、教養對話的重要性。

侯俊良進一步指出，「解聘辦法」修法屆滿一年，全教總5月1日至7日進行線上意見調查。問卷資料顯示，八成以上的學校自113年至今均召開過校事會議；甚至有學校過去一年「校事會議」案件量達20件以上有4%。可知，「教師無端被投訴」、「學校忙於辦案 無暇辦學」已是教育界的常態。