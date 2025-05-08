高雄僅4成班級使用觸控大型屏幕 議員批數學化學習落後

全台各學校班級使用大型觸控顯示器（大型屏幕)已成趨勢，能加速數位化學習、加強師生互動；但目前高雄市高中以下僅有44％班級能使用大屏，相較其他五都已達100%明顯不足，全市超過10萬名學生無法使用大屏，議員質疑依此規劃速度，3年後僅有5成建置，對師生極不公平；市長陳其邁承諾一年之內全面建置。

學校過去使用黑板、投影機做教學，改為使用大型觸控顯示器（大屏)後，畫面較傅統投影機精緻清晰且亮度充足，不會因投影距離而導致畫面模糊，同時結合「班班有平板」，學生透過平板與大屏連線，能夠將多人同時書寫內容、學習成果呈現在螢幕上即時展現，提升視覺、聽覺化學習成效，增加師生老互動性。

市議員陳柏霖表示，截至今年5月，全台灣六都「只有高雄『班班有大屏』進度未達100%，甚至僅44.8％」，代表全市7252個班級，僅有3249班設置大屏，原因之一是教育局要求學校、市府出資比例需各半，依照市府教育局原先規劃每2年建置1次大屏，今年底前只會再新增建置930間教室的大屏，2027年建置率僅達50%。

目前高雄市仍有超過4千個班級缺乏大屏，超過10萬名學生無法使用大屏，依目前狀況，全市國中小教室建置大屏經費粗估約至少4億元。陳柏霖表示，若未加速建置，全市恐怕有9萬名孩子會延緩5年接觸到大屏數位化教學，對孩子、老師都非常不公平，市府應將智慧教室視為施政優先事項，整合資源、縮短城鄉數位落差。