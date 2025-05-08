快訊

NBA／勇士柯瑞生涯首次肌肉拉傷！預估休息一周G2至G4缺陣

《2025 NBA 季後賽預測王》熱戰中 快來抽Apple Watch等多項好禮！

日前記者會上說話結巴是心虛？楊金龍否認自嘲：是口才不好

高雄僅4成班級使用觸控大型屏幕 議員批數學化學習落後

聯合報／ 記者宋原彰徐白櫻／高雄即時報導
目前高雄市高中以下僅有44％班級能使用大屏，相較其他五都已達100%明顯不足，市長陳其邁承諾一年之內全面建置。圖／翻攝自高雄市議會直播
目前高雄市高中以下僅有44％班級能使用大屏，相較其他五都已達100%明顯不足，市長陳其邁承諾一年之內全面建置。圖／翻攝自高雄市議會直播

全台各學校班級使用大型觸控顯示器（大型屏幕)已成趨勢，能加速數位化學習、加強師生互動；但目前高雄市高中以下僅有44％班級能使用大屏，相較其他五都已達100%明顯不足，全市超過10萬名學生無法使用大屏，議員質疑依此規劃速度，3年後僅有5成建置，對師生極不公平；市長陳其邁承諾一年之內全面建置。

學校過去使用黑板、投影機做教學，改為使用大型觸控顯示器（大屏)後，畫面較傅統投影機精緻清晰且亮度充足，不會因投影距離而導致畫面模糊，同時結合「班班有平板」，學生透過平板與大屏連線，能夠將多人同時書寫內容、學習成果呈現在螢幕上即時展現，提升視覺、聽覺化學習成效，增加師生老互動性。

市議員陳柏霖表示，截至今年5月，全台灣六都「只有高雄『班班有大屏』進度未達100%，甚至僅44.8％」，代表全市7252個班級，僅有3249班設置大屏，原因之一是教育局要求學校、市府出資比例需各半，依照市府教育局原先規劃每2年建置1次大屏，今年底前只會再新增建置930間教室的大屏，2027年建置率僅達50%。

目前高雄市仍有超過4千個班級缺乏大屏，超過10萬名學生無法使用大屏，依目前狀況，全市國中小教室建置大屏經費粗估約至少4億元。陳柏霖表示，若未加速建置，全市恐怕有9萬名孩子會延緩5年接觸到大屏數位化教學，對孩子、老師都非常不公平，市府應將智慧教室視為施政優先事項，整合資源、縮短城鄉數位落差。

市長陳其邁承諾全市高中職以下所有班級一年內完成「班班有大屏」，陳柏霖則希望時程應該加速，儘速編列經費，至少在明年開學前能讓學生使用大屏，不要讓許學校家長會需自籌經費。陳其邁表示，六都計算方式不均，部分縣市未列入高中職，市府已承諾明年4月前，全市高中職（包含）以下一定全面建置大屏，會盡力加速完成，目前包括租賃或直接購置的方式。

目前高雄市高中以下僅有44％班級能使用大屏，相較其他五都已達100%明顯不足，市長陳其邁承諾一年之內全面建置。圖／翻攝自高雄市議會直播
目前高雄市高中以下僅有44％班級能使用大屏，相較其他五都已達100%明顯不足，市長陳其邁承諾一年之內全面建置。圖／翻攝自高雄市議會直播

教室 教育局 陳其邁

延伸閱讀

小港機場宵禁阻礙高雄發展 市長陳其邁：應新建24小時機場

台39線高鐵橋下道路何時通至仁武？市長陳其邁：2032年完工

高鐵高雄站規劃地下聯通道 市長陳其邁：已納都更計畫

手搖飲喝太多影響健康？ 陳其邁虧台南人吃東西都加糖

相關新聞

大學性平會 1人負擔8千學生

性平法實施將邁入第廿一年，性別平等學生倡議連線針對大學性平課程開設、性平會組成和量能進行調查，發現校園性平會的遴選標準、...

高雄僅4成班級使用觸控大型屏幕 議員批數學化學習落後

全台各學校班級使用大型觸控顯示器（大型屏幕)已成趨勢，能加速數位化學習、加強師生互動；但目前高雄市高中以下僅有44％班級...

新北國小藏書六都墊底 教育局：總數量全國之冠

教育部統計處今年5月5日公布的113學年度縣市統計指標顯示，全國國小圖書館每位學生平均擁有圖書冊數為40.16冊，然而新...

3C致命／3C教養如何讓親子增溫 3招保護兒童心理健康

3C教養成為新世代父母的大難題，如何保護兒童心理健康，尊重他們的成長需求，又不會掉入手機成癮？專家提供三方法，並指出，常有孩子使用3C時間到了，還不肯放手，為避免親子衝突，可提前演練如何關機，家長與其強硬檢查孩子手機，不如觀察其情緒與行為變化。

企業捐台北大學美術館傳「每年租金500萬」 文化部這樣說

李梅樹紀念館預計將落腳台北大學，傳出校方預估每年將收新台幣500萬元租金，讓紀念館大嘆營運壓力。文化部表示，民間美術館推...

不一樣的母親節禮物...台南特教生手作蛋糕 媽媽甜蜜在心頭

慶祝母親節，台南社大台江分校與安慶國小特教班群合作，烘焙班志工今陪伴親師生，手作母親節杯子蛋糕，感謝媽媽。親子一起攪拌麵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。