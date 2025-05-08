新北國小藏書六都墊底 教育局：總數量全國之冠

教育部統計處今年5月5日公布的113學年度縣市統計指標顯示，全國國小圖書館每位學生平均擁有圖書冊數為40.16冊，然而新北市表現不如預期，每生平均圖書冊數僅有28.83冊，遠低於全國平均且在六都中敬陪末座。新北教育局則回應總藏量仍居全國之冠。

觀察六都資料，台南市平均為39.21冊、桃園市37.99冊、台北市37.46冊、高雄市36.09冊、台中市33.54冊，新北市的28.83冊明顯落後。圖書館藏書量不足將直接影響學生接觸書籍、養成閱讀習慣的機會，進而不利於其語文理解與跨領域能力的培養。尤其在素養導向教學日益強調閱讀理解與知識連結能力的當下，圖書資源的貧乏無異於削弱學生的學習起點。

市議員黃淑君表示，108課綱推動後，學校測驗逐漸加重閱讀理解的比重，題目不僅篇幅加長，還融入跨學科概念，對現代學生而言是一大挑戰。尤其在數位時代，孩子習慣零碎閱讀，若校內圖書館無法提供豐富且多元的書籍資源，將使孩子更難適應課堂所需的深度閱讀與理解。黃淑君呼籲市府應將圖書資源視為基本教育建設，盡速改善各校藏書不足的現況。

黃淑君表示，學校圖書館不僅是知識傳遞的場所，更是培養學生多元發展的核心平台。教育部公布的全國平均每生圖書冊數為40.16冊，顯示中央已有基本期待值，新北市作為學生數最多的直轄市，卻在六都中排名最後，反映地方在教育資源投入上仍有極大提升空間。市府若未正視，恐影響整體學生閱讀素養與未來競爭力。

黃淑君強調，書本是最普及的學習工具，地方政府應檢視每校圖書館現況，訂定明確充實目標與時程。她也指出，當閱讀理解成為學測與升學考試的主流題型時，藏書量的多寡將不僅是設備問題，更攸關學生是否能公平應對未來挑戰。

新北市教育局表示，新北市因學生數為全國之冠，計算擁書率數據較為不利。同時新北市藏書量仍為全國最高，從借閱率及到館次數皆為六都第一。擁書率僅為推動閱讀教育指標之一，而非唯一。教育局除了持續挹注資金充實館藏量，更強調閱讀習慣養成。

且依據全國圖書管理系統最新資料，新北擁書率已大幅提升至32.66本。教育局每年固定編列圖書預算協助各校添購書籍，近2年更補助近6千萬元採購圖書，擁書率已有大幅提升。同步符應數位潮流及學生學習趨勢，推動電子書及流通書籍，除實體書籍外，教育局更購置超過71萬冊電子書並建置17座愛的書庫流通書籍近3萬冊，統計處並未採計電子書總量納入擁書率。