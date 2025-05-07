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不一樣的母親節禮物...台南特教生手作蛋糕 媽媽甜蜜在心頭
慶祝母親節，台南社大台江分校與安慶國小特教班群合作，烘焙班志工今陪伴親師生，手作母親節杯子蛋糕，感謝媽媽。親子一起攪拌麵糰、裝飾點心，過程溫馨熱鬧，當蛋糕出爐時，香氣四溢，孩子們連連說好吃、好玩，也是母親節最有意義的活動。
社大台江分校表示，台江分校烘焙班老師陳憲弘，上午就來到料理教室準備桂圓杯子蛋糕材料，安慶國小特教班親師生則由老師廖肇瑞帶領，走路來台江分校上「母親節手作蛋糕」烘焙課，透過跨校合作，希望營造在地共學平台，讓特教學生也能和親友，一起體驗烘焙的手作樂趣，共度母親節。
安慶國小老師蘇淑茹說，親子手作杯子蛋糕，不僅讓孩子看到糕餅的烘焙過程，也提供親師生一個輕鬆愉快的交流時光，當蛋糕出爐時，香氣四溢，孩子們連連說好吃、好玩，讓這個母親節更加難忘又有意義。
庭宇媽媽說，親師生能夠一起參與手作母親節蛋糕，用最簡單的方式，讓孩子跟家長們體驗快樂烘焙的親子時光，看到老師志工帶領孩子精心包裝小蛋糕，以及孩子獻上的母親節賀片，十分感動。
廖肇瑞表示，小朋友將麵粉、奶粉、雞蛋、黑糖及堅果攪拌，加入內心滿滿的祝福，烘焙出香氣四溢的桂圓核桃蛋糕，看到孩子們雙手奉上讓媽媽「鮮」吃，自己也快樂品嘗，那種情境與心情是感人的，經過師生巧心的包裝，帶回去分享家人，也溫暖了心，讓五月充滿愛。
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