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網上賣青年百億圓夢基金「攻略包」 教育部呼籲勿購買

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部外觀。聯合報系資料照
教育部外觀。聯合報系資料照

近期網路販售「青年百億海外圓夢基金計畫攻略包」，宣稱可提升錄取機率，教育部今日發布新聞稿澄清，「青年百億海外圓夢基金計畫」重視原創性與真實性，並非「標準化作業」，提醒青年朋友勿購買攻略包，亦勿相信相關行銷說法。

教育部指出，「青年百億海外圓夢基金計畫」核心理念為鼓勵青年自主規劃、自我挑戰，透過誠實的生命經驗書寫與行動提案，展現個人特質與社會關懷精神。申請過程強調個人原創性、誠懇動機與可行執行力，錄取結果亦由多元評審委員依據計畫內容進行綜合評定，並無「通關格式」或「得分話術」可以仿效。

教育部強調，從未授權、推薦或與任何第三方業者合作販售申請書範例、撰寫模板或審查攻略等商品，亦未委託任何單位提供「高命中率教材」。對於市面上以「官方攻略」或「評審語言分析」為名進行銷售之行為，教育部提醒申請青年提高警覺，審慎評估相關資訊來源，避免誤信不實或誇大宣傳。

為協助及輔導青年規劃圓夢行動方案及提升申請計畫意願，教育部青年署已建置「圓夢諮詢室」服務機制，青年可透過預約管道，獲得計畫撰寫與申請實務上的指引與輔導。此外，亦已製作線上申請說明影片與簡報教材，幫助申請人熟悉計畫目的、評分重點與書寫注意事項，鼓勵青年勇於提案、安心圓夢。

另針對近期社群網站有學生反映評審過程似有不公及鎖定部分專長或學校之青年情事，教育部嚴正澄清，本次申請踴躍，青年領域多元，聘請相關專業領域專家學者時，均依簡章規範嚴謹公正審查，充分考量青年動機、專業、地域及蹲點單位需求後擇定名單，期待青年均能秉持圓夢初衷，充分學習，回饋社會。計畫申請人數踴躍，未錄取者，評審均提供個別改善意見，期待青年準備好後再行提案。倘對過程有任何意見，均可以循正式管道向教育部提出建議，教育部將廣納意見不斷精進，以期作為全體青年之後盾。

教育部呼籲，有關申請流程、評審原則與格式疑問，均可透過青年百億海外圓夢基金計畫官網或客服專線電話查詢02-2377-1388，或客服信箱twpathfinders.cs@gmail.com，由專人免費答復。

客服 教育部 青年

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