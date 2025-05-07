快訊

粉紅超跑路線接連跳脫預測 彰化埤頭合興宮今也被放鴿子

離婚2年…46歲電視台監製前夫驟逝 八點檔女星最後一刻陪上救護車

外資4天買超926億元！反一ETF 3天敲進9.2萬張 績優黑馬竄出

企業捐台北大學美術館傳「每年租金500萬」 文化部這樣說

中央社／ 新北7日電
李梅樹紀念館預計將落腳台北大學，傳出校方預估每年將收新台幣500萬元租金，讓紀念館大嘆營運壓力。示意圖／聯合報系資料照
李梅樹紀念館預計將落腳台北大學，傳出校方預估每年將收新台幣500萬元租金，讓紀念館大嘆營運壓力。示意圖／聯合報系資料照

李梅樹紀念館預計將落腳台北大學，傳出校方預估每年將收新台幣500萬元租金，讓紀念館大嘆營運壓力。文化部表示，民間美術館推動在地文史營運不易，將會協助解決營運租金。

台北大學去年5月與明緯公益基金會簽署備忘錄，由基金會出資新台幣3億元，協助校方興建LB07館。校方當時表示，除保留必要空間外，1至3樓空間出租給明緯基金會，或由基金會指定租給李梅樹文教基金會，提供李梅樹紀念館營運使用。

紀念館執行長李景文近日告訴中央社記者，是紀念館促成基金會捐錢給台北大學蓋樓，卻傳出未來校方每年將收取新台幣500萬元租金，對推動藝術文化、守護、教育的紀念館，是很大的負擔與壓力。

文化部政務次長李靜慧於4月26日，2025梅樹月活動開幕時，也獲悉館方的抱怨。她致詞時表示，推崇李梅樹紀念館堅持30年來，承傳藝術與教育，令人佩服，且民間經營美術館更顯辛苦。

李靜慧說，台北教育大學、台灣師範大學、亞洲大學中國醫藥大學都有美術館；台北大學將擁有美術館，雖然慢了，但樂觀其成。

她說，清華大學除美術館，也有民間捐助推動的文物館、文學館，沒聽過有營運租金的問題。都同樣是國立大學，文化部將會協助一起努力解決營運與租金問題。

對此，台北大學今天回應中央社記者詢問表示，預估租金是依據空間與周邊的出租行情估算。與明緯公益基金會捐款備忘錄中，有提到租給基金會，或由基金會指定提供李梅樹文教基金會，營運李梅樹紀念館。

校方說，除依「國有公用不動產收益原則」逕予出租之租金計收基準規定，李梅樹紀念館也可依文化藝術獎助及促進條例等相關規定，向主管機關或目的事業主管機關提出承租使用申請，學校配合評估合理租金。

校方說，目前工程規劃設計中，尚未開工。將等委託建築師團隊、完成設計後，預計於2029年初完成建案。

中國醫藥大學 亞洲大學 台北大學 文化部 清華大學 紀念館 美術館

延伸閱讀

新竹縣美術館興建工程今簽約 預計2030年完工啟用

部會解凍第一炮！文化部預算49案、逾34億全數解凍

百大文化基地開箱 李遠盼繼蔣渭水再創台灣新文化運動

李梅樹紀念館特展 刻繪百年前台灣風景文物民情

相關新聞

新北校園頻傳墜樓案 議員促全面檢視校園女兒牆

新北近期傳出幾件墜樓事件，新北市議員張嘉玲在議會質詢指出，許多學校校舍女兒牆在安全上有疑慮需要補強，且新北市防墜手冊針對...

大學性平會 1人負擔8千學生

性平法實施將邁入第廿一年，性別平等學生倡議連線針對大學性平課程開設、性平會組成和量能進行調查，發現校園性平會的遴選標準、...

企業捐台北大學美術館傳「每年租金500萬」 文化部這樣說

李梅樹紀念館預計將落腳台北大學，傳出校方預估每年將收新台幣500萬元租金，讓紀念館大嘆營運壓力。文化部表示，民間美術館推...

不一樣的母親節禮物...台南特教生手作蛋糕 媽媽甜蜜在心頭

慶祝母親節，台南社大台江分校與安慶國小特教班群合作，烘焙班志工今陪伴親師生，手作母親節杯子蛋糕，感謝媽媽。親子一起攪拌麵...

諾貝爾獎得主現身建中！ 校長曝原因：學生熱愛追求真理

「2025台灣諾科獎週公益演講」將於5月7日至9日在北科大舉行，聚焦「青年學子未來如何參與科學與創新」邀請4位諾貝爾獎得...

網上賣青年百億圓夢基金「攻略包」 教育部呼籲勿購買

近期網路販售「青年百億海外圓夢基金計畫攻略包」，宣稱可提升錄取機率，教育部今日發布新聞稿澄清，「青年百億海外圓夢基金計畫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。