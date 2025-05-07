新北校園頻傳墜樓案 議員促全面檢視校園女兒牆

新北近期傳出幾件墜樓事件，新北市議員張嘉玲在議會質詢指出，許多學校校舍女兒牆在安全上有疑慮需要補強，且新北市防墜手冊針對校園部分應加強。新北市教育局表示，已全面要求各校檢視女兒牆、窗戶防護、平台護欄等設施結構，要求即報即處。

張嘉玲說，無論校園發生墜落的原因是什麼，總是遺憾墜落了，女兒牆的法規高度為1.5公尺內，視樓層不同定之，新北市校園的校舍教室，有些年代久遠，是否都符合法規？是否都有做相關安全檢查？

教育局長張明文表示，教育局最近全面地請各校做檢視，要求女兒牆最少要125公分。

張嘉玲說，中和自強國小的校舍就及需要經費支持予以補強，謝謝教育局給予340萬的經費支持，但是看全新北市，還有那些學校急需要改善，都要全面檢視，並盡快彙整全新北校園女兒牆需要補強的學校與經費。

張嘉玲說，無論是教育局的公函或是各級學校校園安全維護工作自主檢核表，有些內容不夠明確，如「窗戶是否設置適當的防制措施？」究竟那些是防墜措施不夠清楚，所有檢核項目要如何落實，而新北市防墜手冊竟是106年出版的，二版也已經是110年5月，已經太舊了，而且校園的部分只有三頁，建議教育局及衛生局，既然校園有新的規範，也可以參考台北市的建物防墜手冊安全檢核項目內容，對於校園的防墜機制予以專篇新增修訂。

教育局表示，已全面要求各校檢視女兒牆、窗戶防護、平台護欄等設施結構，要求即報即處。高樓層女兒牆需達125公分，特別強調結構高度、穩固性及防攀設計，並要求加強巡查與改善；同時需盤點確保平台、走廊、窗戶等潛在風險設施安全性，確保校園安全無死角。