諾貝爾獎、圖靈獎4位大師來台 勉勵台灣科研年輕人才

今年的諾科獎台北峰會邀請ACM圖靈獎得主傑克·唐加拉（Jack Dongarra）、諾貝爾化學獎得主戴維·麥克米倫（David W.C. MacMillan）、物理學獎得主康斯坦丁·諾沃肖洛夫（Konstantin Novoselov）、醫學獎得主路易斯·J·伊格納羅（Louis J. Ignarro）抵台演講，在今日的開幕式中，4位大師與學生面對面談話。

唐加拉致詞時讚台灣在超級運算領域的領導地位，並預測未來AI發展；伊格納羅則勉勵醫學領域的年輕人投入基礎研究，做出自己的貢獻。

幾位學術大師幾乎都不是首次訪台，麥克米倫就曾來過兩次，且他的女兒去年獲傅爾布萊特計畫（Fulbright Program）來台一年，接下來將一起在台灣旅行一周。伊格納羅也曾數度來到台灣，甚至見過故總統李登輝，他回憶李是非常有魅力的人，原本預計10分鐘的對話竟談了一個半小時，李登輝也不斷向他介紹台灣的好。

諾沃肖洛夫致詞時表示，我們正處於一個非常有趣的時代。政治經濟學者法蘭西斯・福山（Francis Yoshihiro Fukuyama）在1990年代曾談「歷史的終結」，如今，新科技以越來越快的速度向人們襲來，世界的發展也讓人完全忘記了「歷史的終結」，「當然，台灣一直都是這一切的核心」，諾沃肖洛夫指出，至少在科技領域，中研院是引領全球的科研機構之一，更不用提台灣企業的半導體技術。

唐加拉表示，台灣在全球超級運算領域具有領導地位，不只推動尖端科技發展，更培養出一個讓研究、教育與創新共榮的生態系。展望未來，他認為隨著人工智慧（AI）的發展，高效能運算的發展將會由異質架構（Heterogeneous Architecture）與客製化所定義，人們再也不能仰賴通用的設計方式，未來客製化的處理器必須精進加速器和量身定做的系統，這將帶來前所未有的效能與效率。而透過結合多元架構，包含CPU、GPU、AI加速器與新興的量子運算，人們更能達到AI、大數據的需求，確保超級電腦能繼續帶來科學發現與經濟競爭力。

伊格納羅的研究曾為心血管疾病的新藥開發帶來重要貢獻，他認為，要建立一個有效的健康照護體系，最重要的方法之一就是重視基礎生醫研究，如果沒有好的基礎研究，就無法發展出新的醫學原理、醫療實踐或創新藥物，醫療照護也就無法真正進步。因此他鼓勵對醫學領域有興趣的年輕人，除了考慮讀醫學院、當醫生之外，也應思考是否能從事基礎研究，做出自己的貢獻。

麥克米倫致詞時說，現在世界上發生了這麼多事情，思考未來有時是件困難的事情，「但我們還是得要思考未來」。他分享，大約一年前曾接到一位美國駐烏克蘭大使的聯繫，邀請他花兩個小時在Zoom上與因戰爭流離失所的烏克蘭孩子對話。沒想到這成為他人生中最棒的兩小時之一，看見孩子們對科學充滿熱情，讓他興奮不已。因此，麥克米倫向台灣年輕人喊話：「這個世界是屬於你們的，未來是由你們決定，你們也將會有新的發現。」

今年諾科獎台北峰會，規劃「台灣諾科獎週公益演講」，由中正大學、宜蘭大學、台北科技大學和馬偕紀念醫院分別主持4場演講。諾科獎國際文教交流協會會長朱愛蓮表示，盼能透過演講，在這塊土地上點燃對未來的信心，讓世界級的智慧進入台灣，讓我們不再是遠距離仰望，更能近距離對話、得到啟發，甚至交棒給下一代。