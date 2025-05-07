新北某幼兒園遭爆疑不當體罰 教育局：已受理調查

新北市議員周雅玲今天在議會質詢時，指出新北市某幼兒園疑似有幼兒教師不當體罰學生，周質疑，去年11月家長就發現孩子耳朵有傷痕，沒想到今年3月又陸續在臀部等地方發現傷痕，質疑教育局冷處理，讓阿嬤心碎。教育局長張明文表示，一定都會受理，6日家長也有提出證據，都會按規定處理。

周雅玲說，上個禮拜阿嬤到公所陳情，公所直接挑明無能為力，要她到對面議員服務處陳情，她才會遇到這位無助的阿嬤。

周雅玲說，這名四歲的孩子在去年11月就被爸爸發現耳垂有不明傷痕，孩子有提到老師的名字，當時有開驗傷單；今年3月家長再度發現孩子身上有不明傷痕，質疑幼教老師有不當體罰。

周雅玲指控，教育局從上到現對這件案子都是冷處理，阿嬤說到學校找校長處理，都沒被正眼看過，現在孩子已經離園2周，到底教育局調查結果為何？

張明文說，教育局不可能冷處理，家長5月6日有提出證據，會依照證據辦到底。

新北市副市長朱惕之表示，教育要趕緊將處理結果跟當事人說明。

教育局表示，今年2月20日接獲學校通報校內一幼生主要照顧者奶奶反映幼兒園疑似不當對待幼生情形，立即派員到園稽查並啟動調查，調查過程雖監護人拒絕讓孩子接受訪談、幼生奶奶亦未出席，仍依教保相關人員違法事件調查處理辦法規定調查釐清，並送交教保服務機構不適任人員認定委員會審議確認後辦理。

教育局說，幼生奶奶於5月6新增送交本案相關新事證，教育局評估新事證情形，已立即將該師調離現職不再接觸任一幼生，並將新事證納入調查盡速釐清確認。

學校表示，該幼生奶奶曾向校方表示不認同幼生兒童發展篩檢結果，並要求校方修改結果，學校均持續與奶奶溝通說明篩檢重要性。

教育局強調，對於不當對待幼生行為絕對零容忍，任何違法行為絕對嚴懲不貸，同時針對教保服務機構違法行為強力落實不定期稽查與訪視，督導全市幼兒園園務管理。