三位諾貝爾獎及圖靈獎得主連袂訪台 為諾科獎演講開幕
諾科獎國際文教交流協會主辦的「2025年諾科獎台北峰會」今天登場，三位諾貝爾獎得主及一位圖靈獎得主連袂訪台，展開一系列公益演講與交流活動。
今天在台北科技大學舉辦台灣諾科獎週公益演講開幕式，諾科獎國際文教交流協會會長朱愛蓮、台北科技大學校長王錫福等人，一同邀請ACM圖靈獎得主傑克·唐加拉（Jack Dongarra）、諾貝爾化學獎得主戴維·麥克米倫（David W.C. MacMillan）、物理學獎得主康斯坦丁·諾沃肖洛夫（Konstantin Novoselov）、醫學獎得主路易斯·J·伊格納羅（Louis J. Ignarro）為台灣諾科獎週公益演講開幕。
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