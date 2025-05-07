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三位諾貝爾獎及圖靈獎得主連袂訪台 為諾科獎演講開幕

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
2025年諾科獎台北峰會今天登場，在北科大舉辦諾科獎週公益演講開幕式，北科大校長王錫福（左二）、副校長任貽均（左一）與諾貝爾化學獎得主戴維·麥克米倫（左三）、醫學獎得主路易斯·J·伊格納羅（左四）、ACM圖靈獎得主傑克·唐加拉（右四）、物理學獎得主康斯坦丁·諾沃肖洛夫（右三）、諾科獎國際文教交流協會會長朱愛蓮（右二）、台灣匯鎰集團董事長張啓城（右一）一同為台灣諾科獎週公益演講開幕。記者許正宏／攝影
2025年諾科獎台北峰會今天登場，在北科大舉辦諾科獎週公益演講開幕式，北科大校長王錫福（左二）、副校長任貽均（左一）與諾貝爾化學獎得主戴維·麥克米倫（左三）、醫學獎得主路易斯·J·伊格納羅（左四）、ACM圖靈獎得主傑克·唐加拉（右四）、物理學獎得主康斯坦丁·諾沃肖洛夫（右三）、諾科獎國際文教交流協會會長朱愛蓮（右二）、台灣匯鎰集團董事長張啓城（右一）一同為台灣諾科獎週公益演講開幕。記者許正宏／攝影

諾科獎國際文教交流協會主辦的「2025年諾科獎台北峰會」今天登場，三位諾貝爾獎得主及一位圖靈獎得主連袂訪台，展開一系列公益演講與交流活動。

今天在台北科技大學舉辦台灣諾科獎週公益演講開幕式，諾科獎國際文教交流協會會長朱愛蓮、台北科技大學校長王錫福等人，一同邀請ACM圖靈獎得主傑克·唐加拉（Jack Dongarra）、諾貝爾化學獎得主戴維·麥克米倫（David W.C. MacMillan）、物理學獎得主康斯坦丁·諾沃肖洛夫（Konstantin Novoselov）、醫學獎得主路易斯·J·伊格納羅（Louis J. Ignarro）為台灣諾科獎週公益演講開幕。

2025年諾科獎台北峰會今天登場，在北科大舉辦諾科獎週公益演講開幕式，北科大校長王錫福（右起）與物理學獎得主康斯坦丁·諾沃肖洛夫、ACM圖靈獎得主傑克·唐加拉、醫學獎得主路易斯·J·伊格納羅、諾貝爾化學獎得主戴維·麥克米倫一同為台灣諾科獎週公益演講開幕。記者許正宏／攝影
2025年諾科獎台北峰會今天登場，在北科大舉辦諾科獎週公益演講開幕式，北科大校長王錫福（右起）與物理學獎得主康斯坦丁·諾沃肖洛夫、ACM圖靈獎得主傑克·唐加拉、醫學獎得主路易斯·J·伊格納羅、諾貝爾化學獎得主戴維·麥克米倫一同為台灣諾科獎週公益演講開幕。記者許正宏／攝影
2025年諾科獎台北峰會今天登場，在北科大舉辦諾科獎週公益演講開幕式，北科大校長王錫福（左起）與諾貝爾化學獎得主戴維·麥克米倫、醫學獎得主路易斯·J·伊格納羅、ACM圖靈獎得主傑克·唐加拉、物理學獎得主康斯坦丁·諾沃肖洛夫、諾科獎國際文教交流協會會長朱愛蓮一同為台灣諾科獎週公益演講開幕。記者許正宏／攝影
2025年諾科獎台北峰會今天登場，在北科大舉辦諾科獎週公益演講開幕式，北科大校長王錫福（左起）與諾貝爾化學獎得主戴維·麥克米倫、醫學獎得主路易斯·J·伊格納羅、ACM圖靈獎得主傑克·唐加拉、物理學獎得主康斯坦丁·諾沃肖洛夫、諾科獎國際文教交流協會會長朱愛蓮一同為台灣諾科獎週公益演講開幕。記者許正宏／攝影

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