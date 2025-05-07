提升錄取率？網傳售「青年海外圓夢攻略包」 教部澄清：無通關格式

近期傳出網路販售「青年百億海外圓夢基金計畫攻略包」，宣稱可提升錄取率；教育部今天澄清，計畫重視原創性與真實性，並非「標準化作業」，提醒申請者不要誤信不實訊息。

教育部今天發布新聞稿指出，「青年百億海外圓夢基金計畫」核心理念為鼓勵青年自主規劃、自我挑戰，透過誠實的生命經驗書寫與行動提案，展現個人特質與社會關懷精神；申請過程強調個人原創性、誠懇動機與可行執行力，錄取結果由由多元評審委員依據計畫內容進行綜合評定，並無「通關格式」或「得分話術」可以仿效。

近期傳出網路販售「青年百億海外圓夢基金計畫攻略包」，宣稱可提升錄取機率，教育部強調，從未授權、推薦或與任何第三方業者合作販售申請書範例、撰寫模板或審查攻略等商品，也未委託任何單位提供「高命中率教材」，提醒青年提高警覺，審慎評估資訊來源，避免誤信不實或誇大宣傳。

為協助及輔導青年規劃圓夢行動方案及提升申請計畫意願，教育部青年發展署已建置「圓夢諮詢室」服務機制，青年可透過預約管道，獲得計畫撰寫與申請實務指引與輔導；另外，青年署也已製作線上申請說明影片與簡報教材，幫助申請人熟悉計畫目的、評分重點與書寫注意事項。

近期社群網站有學生反映評審過程似有不公或鎖定部分專長或學校的青年，教育部也說明，由於申請踴躍且領域多元，在聘請專業領域專家學者時，均依簡章規範嚴謹公正審查，考量青年動機、專業、地域及蹲點單位需求後擇定名單；至於未錄取者，評審也提供個別改善意見。

教育部提到，申請者如對過程有任何意見，可循正式管道向教育部提出建議，教育部將廣納意見不斷精進；有關申請流程、評審原則與格式疑問，均可透過青年百億海外圓夢基金計畫官網或專線（02-23771388）、客服信箱（twpathfinders.cs@gmail.com）查詢。