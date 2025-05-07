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部會解凍第一炮！文化部預算49案、逾34億全數解凍

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
文化部長李遠出席上午出席立法院教育及文化委員會，處理114年度中央政府總預算有關文化部主管預算解凍案49案。記者林伯東／攝影
文化部長李遠出席上午出席立法院教育及文化委員會，處理114年度中央政府總預算有關文化部主管預算解凍案49案。記者林伯東／攝影

114年度中央政府總預算遭大幅凍結，各部會所提出的預算解凍案共計238案，上週由立法院院會交付各委員會審查。教育及文化委員會今處理文化部主管預算解凍案49案、金額逾34億，中午時全數解凍，成為各部會中第一個成功解凍的部會。

文化部長李遠會前接受訪問時表示，昨晚熬夜準備到一兩點「做功課」，但今天是以平常心出席解凍報告，「因為我覺得我其實本來跟我們的教文會相處就滿愉快的，這次被刪那麼多都不是教文會刪跟凍，都是到大會被刪跟凍，所以我其實沒什麼壓力，因為我覺得教文會對我們的每筆預算還滿清楚的。」而文化部所有館所的業務費都被凍3成，如果沒有解凍，8月之後許多館所就無法往下做。

文化部 李遠 總預算

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