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花蓮推班班有冷氣 5年來為學校裝約4千台新冷氣

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府推班班有冷氣，冷氣設備汰換計畫優先補助1到9年級普通教室。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府推班班有冷氣，冷氣設備汰換計畫優先補助1到9年級普通教室。圖／花蓮縣政府提供

花蓮縣政府2年前開始汰換學校滿使用年限冷氣，延續中央「班班有冷氣」政策，去年已花費約2198萬元，替35所學校汰換236台老舊冷氣，同時改善88間教室電力設施；今年預計斥資1533萬餘元，再為20所學校裝設143台冷氣，也更新49間教室的電力設備。

縣府教育處於2020年至2022年間，陸續替縣內126所學校改善電力系統，共裝設3600台冷氣、設置校園能源管理系統等，經費約5億1774萬餘元。

教育處表示，當時透過班班有冷氣計畫，除了為7至8成教學空間裝設冷氣，也汰換教室已達9年的使用年限的冷氣。由於有些教室冷氣陸續達到使用年限，教育處2023年推動「冷氣設備汰換計畫」，逐年把老舊冷氣換成符合節能標章認證冷氣。

教育處表示，冷氣設備汰換計畫優先補助1到9年級普通教室，再來是專科教室、圖書室及幼兒園教室，最後是學校行政空間及大型活動場館；若教室汰換的老舊冷氣還能用，會先換到行政空間老舊快沒辦法使用的冷氣，待經費充裕及中央支持，才會進一步更新行政辦公空間的冷氣。

教育處長翁書敏指出，本計畫從盤點到更新，皆以提升教學品質與學習環境為核心考量，未來將持續依據設備使用年限逐年推進汰換，讓教學現場永續升級。

花蓮縣政府2年前開始汰換學校滿使用年限冷氣，今年預計斥資1533萬餘元，為20所學校裝設143台冷氣。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府2年前開始汰換學校滿使用年限冷氣，今年預計斥資1533萬餘元，為20所學校裝設143台冷氣。圖／花蓮縣政府提供

教室 班班有冷氣 花蓮縣政府

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