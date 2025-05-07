3.2萬人受惠！桃園教師節禮金今年加碼到1000元

桃園市長張善政今在市政會議宣布好消息，他表示，市府今年教師節禮金將從原本的600元調升至1000元，全市有超過3.2萬名教師受惠，雖然距離教師節還有約半年時間，但教師節的禮金調整案已獲教育局簽呈批准，盼藉此機會向辛勤工作的老師們表達感謝。

每年教師節桃園市都會循例發放禮券，提供各公私立高國中小暨附設幼兒園編制內現職教職員工，和市立及私立幼兒園教師、教保員、職員、護理師每人各600元禮券。去年發放人數近3萬2500人，總預算近2000萬元。

張善政今表示，相較於許多縣市因少子化而縮減學校規模，桃園市仍持續闢建新學校，教師數量亦穩定成長。在許多縣市面臨少子化、學校縮減規模的同時，桃園還在闢建新的學校，老師數量也持續增加，這是桃園市值得慶幸的地方。

張善政表示，市府除關注硬體設施建設外，亦重視教師素質、在地成就感與安定感，除了教室等硬體建設外，教師素質和老師們的成就感、安定感也要同時照顧，是市府非常在乎的事項。

張善政表示，此次調整金額從600元提高至1000元，雖然增加的絕對金額不大，但增加比例達66.7%，期望透過此項措施及過去推動的其他政策，讓桃園教師與家長感受到市府對提升教學環境品質的決心，希望讓桃園不只是老師們、家長們都能感覺到，桃園在地就學的優質教學環境，包括軟體面、硬體面都在同步進步。

張善政表示，此次教師節禮金調整案將於今年教師節實施，是市府推動教育政策的一環，就是希望打造宜居環境，讓市民安居樂業，將桃園建設成為幸福城市，也希望老師們能體會到市府對他們的敬意與用心。