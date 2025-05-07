填志願公立好私立差？專家提醒別被舊觀念綁架

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經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
統測成績單即將於5月15日寄發，許多考生開始面對最關鍵的抉擇：下一步該怎麼走。示意圖/本報資料照
統測成績單即將於5月15日寄發，許多考生開始面對最關鍵的抉擇：下一步該怎麼走。示意圖/本報資料照

隨著統測成績單即將於 5 月 15 日寄發，許多考生開始面對最關鍵的抉擇：下一步該怎麼走？尤其今年考題整體難度上升，不少原本對理想校系有信心的同學，也因此感到迷惘。但在這種不確定的時刻，更需要冷靜分析、做出正確選擇。

為協助統測考生與家長更有效率地迎戰升學挑戰，1111人力銀行特別推出一系列免費的線上直播講座「落點分析－個人申請系列講座」。從 5 月 6 日起，每周二、四晚上 7 點準時開講，主題聚焦統測生在放榜後的每一個關鍵決策點。系列課程內容包含：「統測生考後行動要點」、「高職生志願選填全攻略」、「超落地備審資料製作技巧」、「高職二階甄試準備指南」等。首集邀請知名頻道《老師JOJO高職生》的 JO 老師擔任講師，透過直播親自解答同學們的疑問，幫助大家掌握備審與選填策略，同學、家長反映熱絡，直呼相當有幫助！後續場次也歡迎有興趣的同學可報名參加：https://prompt.1111.com.tw/lecture/

此外，1111人力銀行總經理張篆楷表示，為了讓考生能隨時查詢升學資訊、快速解惑，成為考生們的靠山，1111人力銀行全新推出「升大學小精靈－有問必答」服務。這是一個 24 小時在線的AI智能助手，功能強大，例如：只要輸入想了解的學系，就能獲得完整的官方資料與備審建議；包括面試技巧、資料準備方向等問題，也都能即時回答。搜尋「1111落點分析網站」，即可在右下角看到可愛的「大眼精靈」圖示，點擊即可啟用，讓升學不再迷路。

1111人力銀行發言人莊雨潔也認為，選擇符合自己性向與專業的科系，專心學習，長遠來看，才是讓自己在未來職涯中發光發熱的關鍵。

針對升學決策，擁有十多年輔導經驗的《老師JOJO高職生》知名學習頻道主理人 JOEY 老師特別提醒同學：「第一步就是要評估自己的分數，思考自己在『甄選入學』還是『聯合登記分發』這兩大管道中何者較有優勢」也就是說，收到成績單後，必須先確認自己的落點，再來選擇最有機會的升學方式。

JOEY 老師建議，若統測五科表現整體穩定，且分數接近或超過去年心儀校系的最低錄取分數，就很適合透過「聯合登記分發」來進行。這個方式相對單純，只要在七月上網填寫志願，即可靜待結果。反之，若覺得自己統測發揮失常，或是平時表現不錯、有豐富的學習歷程與實作成果，那麼「甄選入學」或許是更適合的選項。透過第二階段的指定項目甄試，包括備審資料、面試或實作，有機會補足統測成績的不足，讓個人特質和實力被看見，增加上榜機會。

除了選擇升學管道外，志願選填的策略也非常關鍵。JOEY 老師提醒，參與「甄選入學」的同學，第一階段僅能選填 6 個校系，而且各科大或普通大學會對選填的學群數量有所限制。因此，在填寫志願前，一定要詳細閱讀簡章，評估自己在第一階段通過篩選的可能性，並確認第一階段是否能通過篩選。另外，更不能忽略第二階段的甄試安排。像是甄試內容、準備項目、繳件時間與面試日期是否重疊等，這些細節都會直接影響錄取結果。若準備不充分或時程衝突，可能會錯失原本有機會錄取的校系。

而若最終走的是「聯合登記分發」路線，考生最多可以填寫 199 個志願。JOEY 老師建議，同學應該依照「就讀意願」由高至低排序志願，不要只想著「填得上」，更要思考「想不想念」。若報考的群開設校系數量少於 199 個志願，建議「填好填滿」；但若超過，則要特別挑選出有保障的「安全志願」，避免全軍覆沒。還有一點要特別注意的是，有些校系只在其中一個管道（甄選或登記分發）招生，普通大學與科技大學的招生名額也可能不同，因此務必要事先查清楚自己心儀校系是在哪個管道開放名額。

最後，JOEY 老師也特別給考生打氣：「請從自己的群類與興趣出發來選擇校系，千萬不要被『公立好、私立差』這種舊觀念綁架。」

人力銀行 升學 統測

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