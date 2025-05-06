連考7年990！英語老師直呼「多益不簡單」教3招練題技巧 暖心喊話：不要覺得自己爛

並不是每個人都能拿到多益的金色證書（860分~990分），但網路上總有許多神人說自己裸考隨便就考滿分，導致許多人對考多益感到焦慮。對此，一名英文教學業者表示，自己已經連續7年考到990分，還是覺得多益很難，希望大家不要覺得自己很糟糕。

這名老師在Dcard曬出自己的多益成績單，並表示從2019考到現在，每次都要求自己要拿滿分，然而即使身為有外文系背景、從事英文教學經驗16年的老師，依然想吶喊「多益真的沒有很簡單」，「不管是什麼科目/技能，只要長期不碰，就一定會生疏，也就一定會需要時間重新pick up」，需要花費相當的時間和精力很正常，希望那些看到網路或身邊有人「隨便寫幾回模考就輕鬆900以上」而感到自己很爛的人，千萬不要這樣想，也暖心提醒準備考試的人，過程中的努力都不會白費，不只會轉化成理想的分數，也會成為未來使用英語時的養分。

老師也分享3招自己的練題技巧，早期的時候會不停刷題，並記錄檢討答錯原因，但要先鞏固好單字量再刷；後來會在考前1~2個月看美劇+英劇，練習聽不同的口音，考前1~2周練題找手感。

老師的暖心喊話安慰不少網友，「感謝老師分享，990真的太厲害了」、「感謝分享，看完之後反而有點動力繼續把英文用好！」、「這世上沒有一樣考試考滿分是容易的，表面感覺很簡單，其實後面辛苦的過程沒給大家看到而已，你要很努力，才能看起來毫不費力」。