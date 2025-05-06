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打造醫學教育新場域 新竹台大分院啟用教學共用空間

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹台大分院今天上午在新竹醫院院區舉行「教學共用空間」啟用儀式，正式啟用嶄新教學場域。圖／新竹台大分院提供
新竹台大分院今天上午在新竹醫院院區舉行「教學共用空間」啟用儀式，正式啟用嶄新教學場域。圖／新竹台大分院提供

新竹台大分院今天上午在新竹醫院院區舉行「教學共用空間」啟用儀式，正式啟用嶄新教學場域。此空間專為西醫學員（住院醫師）與臨床教師設計，打造功能多元、環境友善的醫學教育平台。

作為新竹地區唯一醫學中心級教學醫院，新竹台大分院表示，這次新設的「教學共用空間」進一步打造多功能、舒適且高效能的學習與交流環境。空間內設有高速有線與無線網路，方便學員與教師進行資料查詢、線上學習與研究工作，亦設置個人置物櫃，提升整體便利性與使用安全，兼顧教學與休憩需求。

新竹台大分院指出，教學共用空間配置整合型視聽設備，支援多元教學應用，包括醫學講座、臨床討論與專業影片觀賞等，有效促進知識學習與團隊互動，提升教學品質與臨床實務連結。整體設計強調實用性與彈性，也有助於推動跨領域合作與創新交流。

新竹台大分院長余忠仁表示，在當代醫療快速演進的背景下，醫學教育的本質也必須持續創新，身為醫學中心，深知培育具備臨床實力與人文素養的專業醫師，是提升醫療品質與永續發展的關鍵。這次啟用的教學共用空間，不僅是硬體設施的升級，更是醫院在推動教學體系轉型與知識共創上的積極實踐。期望透過嶄新空間，促進學員與教師間的交流與協作，激發更多跨領域思維與創新能量，為台灣醫療注入長遠動力。

教學部主任柯政昌指出，這次啟用的教學共用空間，在規畫上特別重視實用性與彈性，能滿足臨床教學的多元需求。透過完善的學習資源與彈性空間設計，學員可進行個別研究、小組討論與實務演練，臨床教師亦能進行多樣化的教學活動。期待這空間能強化教學現場的互動與效能，進一步提升學習動能與團隊合作，讓醫學教育與臨床現場緊密結合。

台大 新竹 醫學中心

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