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40多歲大叔1.5個月拿多益金證！邊工作邊顧小孩邊備考 超自律心法全公開

聯合新聞網／ 綜合報導
一名上班族一邊工作帶小孩一邊備考多益，拿到金色證書。示意圖／ingimage
一名上班族一邊工作帶小孩一邊備考多益，拿到金色證書。示意圖／ingimage

多益是許多學校和企業採用的英語標準考試，依據成績區間也有不同顏色的證照，其中860分到最高分990就是金色證照，也是許多人追逐的目標。不過隨著年齡增長，加上身分責任轉變，不是所有人都能像學生時期有空閒可以備考，但一名40多歲的上班族在夾縫中生存，花1.5個月達成金證目標。

這名40多歲的爸爸在Dcard表示，自己去年因為工作關係去考多益，因而萌發追求金證的念頭，在工作壓力和與孩子相處時間權衡之下，今年他再給自己一次機會，經過1.5月的備考後如願考到金證。

原PO大方分享他的讀書心法，由於平日要上班，他每天早上4點半就起床，花1.5~2小時讀書，晚上大約從8點半讀到10點半，假日比較多時間，就是讀6到8小時起跳，並利用各種通勤時間和空檔刷學習APP以及開倍速練習聽力，也會標註聽力口音和檢討。

至於閱讀部分原PO是靠大量刷題，記下錯過的題目再複習，也參考許多網路上的多益教學，單字則是運用APP在空閒時複習，原PO也很推薦使用Chatgpt，就算沒買付費版也會整理分析，可以幫助理解問題癥結點。

最後原PO總結3點：不要用不適合的寫法堅持到最後確實檢討，希望自己的分享可以幫助到需要的人。

原PO的毅力與努力吸引眾多網友讚嘆，「好厲害，又要上班又要顧小孩，還要花時間學習！這麼早起，上班不會想睡覺嗎」、「恭喜高分達標，超佩服你的決心+毅力（光上班+顧小朋友就已經夠累了）」、「超級佩服的啦，感謝分享」、「有辦法這麼自律真的很強」。

上班族 多益 英語

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