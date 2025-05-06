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新北圍棋師猥褻12童案 民團指制度不友善 陳情監院

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
近來台北市幼兒園、美術館、台中棒球隊等兒少性侵案震驚全台，日前新北市圍棋老師案也一審宣判。人本教育基金會今天與民間司改會、勵馨基金會和民代開記者會，指出本案從報案到醫院驗傷程序混亂，未落實「減少陳述」原則。記者李芯／攝影
近來台北市幼兒園、美術館、台中棒球隊等兒少性侵案震驚全台，日前新北市圍棋老師案也一審宣判。人本教育基金會今天與民間司改會、勵馨基金會和民代開記者會，指出本案從報案到醫院驗傷程序混亂，未落實「減少陳述」原則。記者李芯／攝影

新北市一名圍棋老師對12名兒童加重猥褻及違法拍攝兒少性影像，由地方法院一審判決有期徒刑22年。對此，民團、立委陳培瑜、范雲及新北市議員戴瑋姍今天開記者會，指該案包含警政、衛政、社政、教育、司法的「性侵害案件協助網絡」中，每個環節都不友善，導致被害人做了15次案情陳述，亦未透過擴大稽查找到更多受害者，學校輔導老師、家防中心社工的量能也不足，因此向監察院陳情，盼能協助調查多項問題並追蹤改進作為。

近來台北市幼兒園、美術館、台中棒球隊等兒少性侵案震驚全台，日前新北市圍棋老師案也一審宣判。人本教育基金會今天與民間司改會、勵馨基金會及民代開記者會，指出本案從報案到醫院驗傷程序混亂，未落實「減少陳述」原則，且家防中心、學校輔導單位及社工專業度不足，檢察官又拒絕家長及律師陪同孩子，整套流程每個環節都不友善。

「減少陳述」原則指的是藉由警察、社政、醫療、司法系統之間的相互聯繫，讓性侵害被害人減少重複陳述相同案情的次數，避免二度創傷。

出席記者會的被害者家長出席說，全案從報案到司法，總共做了15次案情陳述，光是報警因未在發生地警局報案、轉介婦幼隊而陳述了3次，驗傷時更得向醫院櫃檯、護理師、檢查的醫師說明。

在教育端，戴瑋姍說，新北市府現階段沒有針對個案做擴大稽查，性侵、性騷擾案件往往是冰山一角，這名老師過去也有前科，曾加害的孩子很可能不只12人。由於該圍棋班屬非法補習班，老師沒有申請開課，除了新北市政府未查察非法補習班外，中央更應修法填補5人以下補習班小班開課的法規漏洞。

范雲在記者會上提出兩大解方，首先是建立兒少發展及保護的專責單位，以「專責人力」 和「調查專業人員」處理兒少事務。再來，本案加害者其實早有猥褻幼童前科，卻能夠一而再、再而三接觸幼童，近年民團與民代共同倡議的「兒童工作證」制度，范雲說，兒童工作證制度就是兒童保護界的「良民證」，將可避免前科惡狼有機會再接觸兒少，行政院日前已承諾評估納入兒少權法修法。

陳培瑜說，學生輔導法才剛修完，本案卻未見三級輔導機制完善啟動，孩子遭學校拒絕輔導，可見學校輔導老師知能、量能都需要被協助。同樣是工作量能的問題，不只新北市、全台家庭暴力暨性侵害防治中心（家防中心）的工作量都逐年提升，面對兒少犯罪型態越來越多元的現況，都需要家防中心的支持，但社工工作超量、超時，應增加人員配置。

民團共同指出，從此案看來，包含警政、衛政、社政、教育、司法的「性侵害案件協助網絡」，原本是為了分工、完善被害人協助資源，卻成分散、降低各環節專業人員的注意程度。完善系統不能仰賴個別工作者的注意，而是應建立機制，因此民團今日向監察院遞交陳情，盼能協助調查與追蹤後續改進作為。

司法 猥褻 監察院 補習 輔導老師

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