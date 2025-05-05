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展現多元文化融合！用「蟲鳴鳥叫」說故事 台南全國鄉土歌謠賽奪佳績

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市學校參加全國師生鄉土歌謠比賽，拿6特優、12優等，圖為獲得特優的文元國小。記者鄭惠仁／翻攝
台南市學校參加全國師生鄉土歌謠比賽，拿6特優、12優等，圖為獲得特優的文元國小。記者鄭惠仁／翻攝

台南市學校18支隊伍參加全國師生鄉土歌謠比賽，在競爭激烈的賽事中脫穎而出，東區復興國小等6支隊伍榮獲特優、12支隊伍獲得優等。與賽隊伍含括客語、台語、原住民語及東南亞語系，展現南市多元而豐富的鄉土文化魅力。

東區復興國小學生不僅以東南亞語系歌聲傳遞家鄉故事，更巧妙融合口技與肢體動作，模擬熱帶午後雷陣雨、蟲鳴鳥叫等自然聲響，今年蟬聯特優，實現二連霸。校長陳茂盛表示，為帶來最精彩的演出，學生查詢資料，模仿各種鳥鳴與動物聲，並搭配身體打擊創造出豐富的音效，讓表演更具臨場感與想像力。

這次比賽對學生來說是一次與文化深度對話的機會，透過歌謠了解家鄉的故事，是一種寶貴的探索與學習過程，希望此次演出能夠讓更多人認識並重視多元文化的重要性。

文元國小校長杜雨霖說，為了這次比賽，學生歷經數月密集訓練，從咬字、語韻、音樂性掌握到動作與表情的投入，每個細節都不馬虎。比賽當天，學生們充滿著笑容，自信登台演出，並且利用小道具將客家歌曲的韻味呈現出來，獲得評審讚賞。

教育局長鄭新輝指出，今年參賽的18支隊伍，不但涵蓋客語系、台語系、原住民族語言系，以及東南亞語系等多元語系，更鼓勵融合新住民文化元素的創新演出，像是結合越南、印尼、泰國等語言或樂器，讓孩子們在歌聲中感受到台灣文化與東南亞文化的交織與融合。

此次全國比賽不僅是一場音樂盛宴，更是一次文化的饗宴，透過不同文化歌謠的學習與表演，學生們不僅提升了音樂素養，更體現了多元文化融合的教育價值。未來，市府將繼續透過音樂推動文化交流，促進不同族群間的理解與融合。

原住民族 東南亞 音樂

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