快訊

邱軍涉酒駕撞死運將逃逸 檢起訴移審…法官裁定20萬交保

直播／央行出手！匯市成交大量 台幣升至30.145元

虐童案傳喚鑑定人調查 劉彩萱竟「自稱」童年受家暴才犯案

教部補助1.1億開技藝專班 盼擅長實作學生獲自信

中央社／ 台北5日電

為發掘學生實作天賦，教育部國教署113學年補助1.1億元經費，與15個地方政府合作開辦49個國中技藝教育專案編班，讓擅長動手實作的學生在技藝課裡重獲自信。

教育部今天發布新聞稿指出，國中技藝教育提供多元實作課程，除了加深學生對職群的認識，最重要的是讓學生找到學習的熱情、自信與成就感，期望透過適性探索學習過程，讓孩子發掘自己的興趣與潛能，選擇符合性向與能力的最適性教育進路，順利銜接技術型高中與五專課程。

教育部國民及學前教育署113學年補助新台幣約1.1億元經費，與15個地方政府合作開辦49班、14個職群的國中技藝教育專案編班。

以台中市為例，113學年有14校開辦技藝專班，包括東勢國中與東勢高工合作開設機械及動力機械職群課程，並透過產學攜手培育豐厚的基礎人才；豐原國中從最初開辦2個抽離式職群課程，至今已提供電機電子、商業管理、家政、餐旅、設計與食品等6個職群的專班與抽離式課程。

花蓮縣國風國中自110學年起至今每年皆開辦2個技藝專班，並開設機械、電機電子、化工、土木建築、農業等8種職群課程供學生多元適性選習，同時與花蓮高工合作培育並留住在地工業技術人才，以及與花蓮高農結合花蓮當地農產品與觀光資源，讓學生學習從產地到餐桌一系列有趣的永續發展課程。

教育部 花蓮

延伸閱讀

114公立高中教師甄選 6452人報名預計1323人進入複試

寒假後擬上3天課才放春節 教育部：待與各界會商

教育部不參與民族國小都更二期 黃敏惠：遺憾！市府持續推動

特別預算挹注高等教育200億 教部：預計朝3大面向辦理

相關新聞

展現多元文化融合！用「蟲鳴鳥叫」說故事 台南全國鄉土歌謠賽奪佳績

台南市學校18支隊伍參加全國師生鄉土歌謠比賽，在競爭激烈的賽事中脫穎而出，東區復興國小等6支隊伍榮獲特優、12支隊伍獲得...

大學性平會 1人負擔8千學生

性平法實施將邁入第廿一年，性別平等學生倡議連線針對大學性平課程開設、性平會組成和量能進行調查，發現校園性平會的遴選標準、...

國立政治大學校長李蔡彥：善用數位科技 建構以人為本的高等教育與AI協作模式

因應人工智慧（artificial intelligence, AI）時代來臨，臺灣各大專校院紛紛開設相關課程或導入新興科技，以呼應數位學習新時代的人才培育需求。為使社會大眾了解大學端如何結合學校特色建構AI相關之學習模式，本期評鑑雙月刊邀請國立政治大學（簡稱政大）李蔡彥校長分享其對於高等教育中的AI應用，以及其對於高等教育品質保證之未來發展的建議與看法。

臺灣高等教育領域中的「科技與人文」：以AI發展為例

過去在談科學與社會的關係時，經常會引用提出「機器人學三大法則」的著名科幻小說家艾希莫夫（Isaac Asimov）的話：「Science, therefore, has become too important to be left to the scientists.」，以此來指出科學不只是科學家的事，而且若只留給科學家的話，甚至可能會是件危險的事。艾希莫夫的這段話是延伸自法國政治家喬治．克里蒙梭（Georges Clemenceau）的「War is too important to be left to the generals.」，他說的是「Any specialty, if impo

AI縮短了人文與科技之間的距離

生成式人工智慧（Generative artificial intelligence，簡稱生成式AI）與高等教育的結合，正在逐步改變教學、學習與研究的樣貌，進一步強化人文與科技的跨領域融合。首先，在教學層面，生成式AI可用於輔助課程內容設計、生成創新教材、模擬歷史場景，甚至以對話方式協助學生進行深度思考，提升學習的互動性與個人化體驗。特別在人文與社會科學領域，AI能協助學生分析文本、生成批判性觀點，培養跨領域思維。

AI於高等教育品質保證評鑑之導入與反思

科技與人文長久以來被視為兩股拉扯的力量，科技追求效率、可計算性與邏輯性。而人文則重視價值思辨，倫理判準與文化脈絡。尤其在高等教育領域，這兩者的關係更顯複雜。在追求科技進步與數位轉型的浪潮下，高教可能走向技術至上，人文式微的危機。然而，這也激發了對「科技與人文融合」的新思維。特別是人工智慧與大數據分析，確實能夠為高教帶來突破性的創新，如智慧課程推薦、學習歷程分析、教學資源優化等。但這些科技若無人文精神的引導，極可能淪為技術工具的自我繁殖，缺乏對教育價值與倫理原則的反思。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。