教部補助1.1億開技藝專班 盼擅長實作學生獲自信
為發掘學生實作天賦，教育部國教署113學年補助1.1億元經費，與15個地方政府合作開辦49個國中技藝教育專案編班，讓擅長動手實作的學生在技藝課裡重獲自信。
教育部今天發布新聞稿指出，國中技藝教育提供多元實作課程，除了加深學生對職群的認識，最重要的是讓學生找到學習的熱情、自信與成就感，期望透過適性探索學習過程，讓孩子發掘自己的興趣與潛能，選擇符合性向與能力的最適性教育進路，順利銜接技術型高中與五專課程。
教育部國民及學前教育署113學年補助新台幣約1.1億元經費，與15個地方政府合作開辦49班、14個職群的國中技藝教育專案編班。
以台中市為例，113學年有14校開辦技藝專班，包括東勢國中與東勢高工合作開設機械及動力機械職群課程，並透過產學攜手培育豐厚的基礎人才；豐原國中從最初開辦2個抽離式職群課程，至今已提供電機電子、商業管理、家政、餐旅、設計與食品等6個職群的專班與抽離式課程。
花蓮縣國風國中自110學年起至今每年皆開辦2個技藝專班，並開設機械、電機電子、化工、土木建築、農業等8種職群課程供學生多元適性選習，同時與花蓮高工合作培育並留住在地工業技術人才，以及與花蓮高農結合花蓮當地農產品與觀光資源，讓學生學習從產地到餐桌一系列有趣的永續發展課程。
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