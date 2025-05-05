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攜手學校全面升級 竹縣府113年投入18億打造校園新樣貌

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
縣府表示113年度投入的校園環境改善經費總額高達18億100萬餘元，提升學校整體學習品質與校園安全環境。圖／縣府提供
縣府表示113年度投入的校園環境改善經費總額高達18億100萬餘元，提升學校整體學習品質與校園安全環境。圖／縣府提供

新竹縣近年人口穩定增長，即將突破60萬人口，新竹縣長楊文科重視教育建設，縣府近年來積極編列預算，補助各級學校進行設施改善與新建工程，並持續投入經費優化各校校園無障礙環境，113年度投入的校園環境改善經費總額高達18億100萬餘元，提升學校整體學習品質與校園安全環境。

教育局表示，在推動學校周邊的交通安全改善工作方面，截至113年度，已投入5億1662萬元，全面啟動校園周邊及行車安全改善計畫，其中新社國小、竹北國中、竹北國小及中山國小的交通安全設施已完成並啟用，十興國小和豐田國小則正在施工中，新豐國中、華山國中及安興國小也已提出計畫，目前正爭取中央經費。

在改善無障礙設施部分，113年度補助26所學校共2587萬元，其中尖石國中與新湖國小依規範改善坡道，解決了教學區與操場之間的高低差問題，提升了日常通行便利性。

此外，縣府也全面改善老舊校舍與運動設施，逐年編列經費協助學校進行消防安檢、公共安全檢查、屋頂防水隔熱、廁所整建及偏鄉宿舍改善等計畫。113年度投入12億5851萬元，透過這些改建，提升學生學習意願，並打造安全、健康且環保的教育環境。

教育局進一步說明，113年度新竹縣投入的校園環境改善經費總額高達18億100萬9583元，其中竹北市共7億9677萬154元，竹東鎮共6億5692萬5196元，新豐鄉共9978萬7171元。

尖石國中依規範改善坡道，解決了教學區與操場之間的高低差問題。圖／縣府提供
尖石國中依規範改善坡道，解決了教學區與操場之間的高低差問題。圖／縣府提供

新竹 校園安全 竹北

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