教學實踐研究區域基地──北區國立陽明交通大學區域基地介紹

國立陽明交通大學（簡稱陽明交大）教學實踐研究區域基地的成立，最初是以推廣教學實踐研究計畫為目標，透過實作工作坊，讓大專校院教師熟悉計畫撰寫與研究方法，鼓勵教師申請並執行教學實踐研究計畫。自109年啟動區域基地計畫至今，已進入第6年，本基地持續以教學實踐研究計畫為核心，協助教師反思教與學的現況與挑戰，並透過建立多元的跨校、跨領域教師社群，提供專業支持與資源共享（圖一）。

本基地的核心理念包括：

1. 建構多元的教師支持系統：透過區域型跨校合作、社群運作，幫助教師發展教學創新策略。

2. 提升教師的研究與教學品質：透過系統性的課程與工作坊，幫助教師精進教學方法，並促進成果轉化為學術論文或教學案例。

3. 促進行政與教學的協作：強化行政團隊對教師的支持角色，完善教學資源共享平台。

近兩三年來，基地的發展逐步轉向深化教學實踐研究內涵，即便教師未參與計畫，也能理解教學實踐研究的理念，並將其運用於日常教學。基地希望透過區域型的活動，如工作坊、主題論壇、經驗分享講座、計畫執行交流等，提升教師關注教學現場的問題，並鼓勵他們尋找有效的解決方案；同時也讓教師藉學習或分享教學及計畫執行經驗，使教學創新的努力與成果得以擴散。這不僅能提升大專校院對教學發展的重視程度，也讓教育工作者在關注學術研究的同時，能思考高等教育如何回應社會需求與趨勢，進一步提升學生的學習體驗與就業競爭力，促進整體高等教育教學品質的提升。

教學實踐研究區域基地之特色

隨著高等教育環境的轉變，教學不再僅是知識傳遞的過程，而更需要具備創新、實踐與回應社會需求的能力。陽明交大教學實踐研究區域基地正是基於此理念，積極配合推廣教學實踐研究，透過多元的活動與機制，協助教師了解現今高教現場的變化，並提供相應的資源共享、專業成長機會以及跨校合作的可能性，使教師能夠更有效地進行教學實踐研究，並將成果落實於課堂教學中（圖二）。此外，基地不僅著重於計畫的推廣，更希望讓教學實踐研究的概念深入教師的日常教學，使其成為大專校院教育工作者的核心能力之一。

具體而言，本基地的特色如下：

一、以教學實踐研究為主軸的教學專業成長活動

依研究階段規劃計畫撰寫、教學與研究設計、學術論文發表、教學升等等主題，針對知識講授及分享型課程提供線上講座，以降低時間與地點限制；對於強調實作與互動的課程，則採小班制實體工作坊，提供個別指導與實際演練機會。並輔以Mentor-Mentee制度與數位資源，提高教師對於教學實踐研究的精熟度。

二、跨校教師社群發展

鼓勵教師組成教學創新社群，提供經費支持定期舉辦交流活動，並設立績優獎勵機制，強化教學上的跨校、跨域合作與共學成長。

三、行政支援與資源共享

本基地透過Facebook 社團「國立陽明交通大學教學實踐研究計畫區域基地」擴散活動訊息及資訊，並在YouTube頻道「國立陽明交通大學教發中心」建置活動影音及線上課程檔案，以利教師能夠用簡易且熟悉的方式觀看相關課程。在提升行政人員專業發展方面，本基地與「好學校」線上平台合作，提供多元的實用性課程，讓桃竹苗區域大專校院的教學／教師發展業務夥伴可不限時地自學精進。

區域基地之教學創新與實踐研究推動

在高等教育改革與數位科技蓬勃發展的趨勢下，教師的角色已不僅是知識的傳遞者，更需要成為學習的設計者與促進者。教學創新不僅能提升學生的學習成效，也能幫助教師更有效地運用各類資源與工具，打造更具互動性與啟發性的學習環境。本基地透過多元工作坊與教師培力課程，協助教師發展個人化的教學策略，並提供跨校合作與專業發展機會。透過這些活動，教師能夠在實踐中反思與改進教學方法，進一步提升教學品質。

為深化教學創新，本基地採取以下策略：

一、辦理教學實踐研究培力活動

教學創新與教學實踐研究密不可分，創新是提升教學品質的驅動力，而教學實踐研究則提供了系統性的方法來評估教學的成效，讓教師能夠反思並調整教學策略，確保創新教學方式確實能夠提升學生的學習成效。因此規劃以教學實踐研究為主題的系列活動（辦理統計如表一所示），包括：

1. 計畫撰寫：帶領教師逐步掌握教學實踐研究計畫的核心要點，深入剖析計畫書的撰寫重點，引導教師申請教學實踐研究計畫。

▲計畫撰寫工作坊（講者：巫博瀚老師）。（陽明交大提供）

2. 教學規劃與研究方法：幫助教師了解現今教學環境的變化與多樣性成因，系統性地設計課程，並運用研究方法分析教學成效。

▲教學規劃及研究方法工作坊（講者：吳俊育老師）。（陽明交大提供）

3. 學習成效評估與分析：強化教師在量化與質化數據收集與分析方面的能力，確保創新教學方式具備實證基礎。

4. 教學實踐研究論文寫作：指導教師將研究成果轉化為學術論文，提高研究發表與影響力。

▲教學實踐研究論文工作坊分組討論（講者：黃琴扉老師）。（陽明交大提供）

5. 教學升等分享：藉由通過教學升等的先行者經驗分享，協助教師整理教學研究歷程，為職涯升等的申請做好完善準備。

▲教學升等經驗分享（講者：李懿純老師）。（陽明交大提供）

6. 多元議題融入教學：透過工作坊引導教師將新興社會議題，如永續發展、性別平等、跨文化理解等納入課程設計，使學生能夠在學習專業知識的同時培養社會責任感與多元視角。

7. 計畫申請諮詢媒合：邀請曾獲績優計畫或計畫執行經驗豐富的老師，擔任計畫撰寫mentor，依申請人提供的計畫書初稿及諮詢問題方向進行媒合後，進行一對一的個案式討論，讓申請老師們得以釐清自己計畫書的架構或內容的盲點或迷思，並獲得明確的調整建議，凸顯自己的計畫書核心與研究價值，提升計畫內容的品質。

二、線上課程錄製共享

除了培力活動的辦理外，本基地亦製作系統性的線上課程影片，建置於「國立陽明交通大學教發中心」的YouTube頻道，提供無法參與培力活動的教師們也能透過循序漸進的課程，理解教學實踐研究的基礎與架構，同時方便教師們隨時重複複習。連結：https://www.youtube.com/channel/UCv2PopjB_7gTImaTMyJYSuQ。

▲陽明交大教發中心YouTube頻道－線上課程列表。（陽明交大提供）

▲「國立陽明交通大學教發中 心」YouTube頻 道QRcode。（陽明交大提供）

三、推動及支持跨校教師社群

教師間的互助與共學機制對於教學創新與專業成長至關重要。許多教師在個別教學實踐研究的過程中，可能面臨資源不足、經驗缺乏或研究視角受限的挑戰。因此，本基地透過推動跨校教師社群，提供一個共享知識、交流經驗的平台，使教師能夠在群體互動中激盪創新想法，並尋求實踐教學改進的方法。跨校教師社群統計表，如表二所示。

四、主題論壇與社群成果交流活動

本基地每年度皆會辦理「計畫撰寫」、「研究設計」、「學習成效評量」及「論文寫作」四場次的主題論壇，從本基地之聯盟學校或跨校教師社群成員中邀請執行經驗豐富的教師擔任與談嘉賓。期望透過論壇形式來延續與深化，加強交流與認知的方式，以不同的角度讓教師們彼此分享自己的實踐經驗，呈現多元的教學省思及執行方針，啟動教學實踐研究更深層的潛能。

區域型跨校教師社群的推動與實例

區域基地的重要任務在於建立跨校教師社群，促進教師專業發展與創新經驗交流。透過基地的運作，可以串聯不同學校、不同學科的教師，形成學術對話與實踐共學的場域。

本基地於每年2月開放跨校教師社群補助申請，參與教師需來自至少兩個以上不同學校，且至少1位為申請通過教學實踐研究計畫教師或是通過教學升等教師，成員人數以4至8名為原則，推舉召集人為代表提出申請。徵件結束後，經過外部專家及內部行政審核後，於3月底公告結果及核定補助經費（上限5萬元，如為前一年度之績優社群，可增加至6萬元），啟動社群運作，至11月中下旬完成年度社群計畫，出席成果交流會公開發表年度成果，並於12月底前完成結案。

▲跨校教師社群徵件海報。（陽明交大提供）

本基地支持的教師社群涵蓋多元領域，根據不同的需求與目標組成。以學科領域組成的社群執行為例，長庚科技大學護理系吳美玲老師於111年召集成立的「教學吸睛術－動畫教材開發與應用」，為協助學生盡速掌握繁雜的臨床護理知識，與其他四位護理科系的老師組成社群自學動畫分鏡及腳本，並共同研討教案，製作出「小兒科護理學」、「實證護理學」的動畫教材，輔助課程教學，吳美玲老師本人也在112年通過教學升等為副教授。

另一成果顯著的實例，是由陽明交大臨床護理研究所陳律言老師於112年召集成立的「跨國英語教學設計」教師社群，為開展護理教育的國際化，與校內護理學院、國立臺北大學、國立臺灣大學及英國愛丁堡大學的教師們共同運作社群，結合護理情境教學與全英語教學（EMI），開發新課程，並與海外學校課程接軌，邁出國際化的步伐，該社群同時也獲評為112年績優社群，並在113、114年持續推進執行。

以教學議題及策略組成的社群來看，臺北醫學大學通識教育中心鄭年亨老師召集組成的「遊戲化學習設計之跨領域社群」，由不同學校，來自資訊、人文、幼教領域的4位教師一同運作，探究遊戲化學習的運用策略及深化，自111年執行至今，已開始籌備遊戲化學習的專書出版，鄭年亨老師及成員廖長彥老師也獲得112年績優計畫的殊榮。

此外，也有以學習型組織模式組成社群的實例，健行科技大學財務金融系曾曉萍老師在113年召集組成「從學習成效評估生手到熟手的教學研究斜槓教師社群」，社群成員即是在本基地112年社群成果交流會的互動討論中一拍即合，以教學實踐研究的核心意識與學習成效評估為共學主題組成學習型組織，成員們的專業領域橫跨財金、經濟及護理，打破傳統學科間的界線，藉不同專業教學的經驗交流，以及社群工作坊的參與，促使成員教師對於教學策略及目標產出更寬闊的創新思考，其中2位未申請過教學實踐研究計畫的成員，也在社群運作結束後提交114年的計畫書。

跨校教師社群的籌組與維繫並不是一件容易的事，教師們在教學、服務、研究及家庭的時間壓縮下，仍願意從所剩不多的空檔中撥出時間心力投入其中，促成教學創新與知識共享。

▲112年社群成果交流會發表人合影。（陽明交大提供）

新興科技趨勢與教學應用

在科技快速發展的時代，如何將新興科技趨勢有效融入教學，成為高等教育教師的重要課題。特別是在COVID-19疫情高峰期間，本基地積極協助教師適應線上教學環境，提供線上教學規劃與班級經營技巧的課程，幫助教師迅速掌握遠距教學的操作模式與學生互動策略。

近兩年，隨著生成式 AI技術的崛起，基地進一步拓展AI應用於教學的活動內容，包括AI輔助教學設計、AI生成內容在課堂應用、AI促進學生個別化學習等。此外，在跨校教師社群的組成上，也有越來越多教師社群以AI為核心探討議題，例如AI輔助寫作與批改、如何利用AI生成適當的教材、引導學生如何判讀AI生成內容等。AI議題社群增加趨勢，如圖三所示。

為了更有效推動這些技術的應用，本基地辦理多項相關活動，包括：

1. 「線上班級經營技巧」工作坊（疫情期間）：協助教師迅速適應遠距教學，掌握互動式線上教學方法，提升學生參與度。

▲線上教學技巧課程（講者：呂聰賢老師）。（陽明交大提供）

▲線上班級經營技巧課程（講者：連育仁老師）。（陽明交大提供）

2. 「AI融入數位教學工作坊：教學設計與教材製作」：分享如何在遠距教學的課程中，善用AI生成技術（製作自己的虛擬人偶、聲音跟影片）活化課程教材。

3. 「從生成式AI的『虛擬知識』反思後知識時代的大學教育」：AI虛擬助教－小TAI智慧教學助理（Teaching Assistant Intelligence），怎樣實際運用於課堂中，輔助學生學習。

4. 「Uedu優學院：雙模態合作學習的教學實踐研究工具與智慧教育應用」：探討如何利用生成式AI為基礎的教學輔助平台（Uedu優學院），提升學生的個別化學習與教師的評量效率。

藉由這些活動與社群合作，基地持續推動教師理解並應用AI等新興科技於教學場域，提升課堂互動與學習成效。

未來展望

展望未來，陽明交大教學實踐研究區域基地將持續深化教學實踐研究的內涵，並拓展更多創新應用，確保高等教育能夠因應快速變遷的社會需求與科技發展趨勢。我們的未來發展方向包括：

一、深化 AI 與數位學習應用

持續探索 AI 在課堂互動、虛擬學習助理、適性學習等方面的應用，並推動教師數位素養的提升，讓科技更有效地輔助教學。

二、提升社群成果的擴散性

設立專屬的線上平台，讓教師能夠更便捷地交流、分享研究成果與教學創新資源，並吸引更多有興趣的教師參與社群。

三、擴展學術影響力

鼓勵教師參與國內外學術交流，並提供國際發表所需的補助與資源，將研究成果發表於國際期刊或研討會，以提升學術能見度與影響力，進一步提升教學升等的通過率，確保教學創新與研究發展的長遠影響。

透過這些發展策略，基地希望能夠進一步強化高等教育的教學創新發展，提升教師的專業能力，並使教學實踐研究的影響力更加深遠。