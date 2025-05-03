花蓮原民神父發表南勢阿美辭典 盼族人找回身分認同

花蓮阿美族神父曾俊源費時40年蒐羅、編纂，今天發表厚逾千頁的「南勢阿美辭典」，他說，這是多年田野記錄與族人交流的成果，盼透過辭典讓族人更容易學習母語，找回身分認同。

阿美族是原住民人口最多的族群，花蓮境內主要有南勢阿美、秀姑巒阿美與海岸阿美。曾俊源長年在偏鄉傳教，發現多個原住民族有自己的話典，南勢阿美卻沒有，決心投入母語整理及教學工作，並陸續翻譯南勢阿美語聖經、聖歌、聖詠。

他將多年累積的資料整理成「南勢阿美辭典」，由林震東老師校訂與彙編，在家人鼓勵下出版，今天在位於花蓮市的台灣原住民族文化館舉辦發表會。曾俊源感性說，語言是與祖先連結的橋梁，期盼透過辭典，讓阿美族人更容易學習母語，也讓下一代從語言找回身分認同，找到自己文化的根。

花蓮市長魏嘉彥席發表會，表示這是全台第一本以南勢阿美語為核心編纂的辭典，完整收錄南勢阿美語的詞彙、語法，也有例句讓族人了解應用情境，有高度系統性與實用性，不只是族語學習的工具，更是文化延續的重要象徵。