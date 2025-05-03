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南市特教介聘名額突爆增工會批「黑箱」 教育局：依程序

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市國小特教教師介聘因增班名額大增。圖／台南市教育局提供
台南市國小特教教師介聘因增班名額大增。圖／台南市教育局提供

台南市教育產業工會指接獲教師反映，南市國小特教教師市內介聘作業爆爭議，原本在4月29日教育局公告中，特教正式缺額僅2個，4月30日介聘突然喊卡，5月1日又緊急公告新增77個特教缺額，並延至5月8日開放介聘。

教育局說明，為符合中央規定師生比，今年增加較多名額，為讓現職教師有較多可選擇，才延後介聘至5月8日，今年核定增加名額約20多人，在7日會公告詳細介聘學校及名額。

工會指出，教師需依照積分累積與個人規畫準備介聘流程，許多原擬申請普轉特、或計畫介聘的教師，因早期缺額太少而放棄申請，事後再開大量職缺，嚴重影響教師決策與公平性。

工會理事長陳葦芸表示，突襲性開缺的決策方式，不僅影響校內普轉特教師權益，也打擊了原本遵循規定申請介聘的教師。她強調，此次介聘作業已於4月30日完成，事後才公告增額，明顯違反程序公平與資訊公開原則。

依照台南市教育局自行訂定的介聘期程，各校應於4月8日前完成缺額申報，4月29日公告最終缺額。此次卻於5月1日再增缺額，嚴重破壞原有流程，令人質疑教育局是否刻意隱匿資訊，影響教師決策，甚至涉有圖利特定對象之嫌。

台南市教育局說明，為了兼顧老師介聘權益及特教學生學習需求，每一年特教師缺額會依特教生類別及鑑定安置需求，配合逐年調降師，生比的政策方向進行規劃，以確保特教服務需求及品質。

教育局表示，依特教班與專責單位設置及人員進用辦法，至117學年度國小集中式特教班每班師生比為1比5、分散式資源班及巡迴輔導班每班師生比為1比10，台南市自113學年度起逐年盤點需增班學校、調降師生比並增聘特教老師。

教育局表示，為提供現職教師有較多可選擇介聘學校機會，因此在新增特教班級數及學校缺額尚未確定前，為確保現職教師權益，因而將原定與國小教師同時辦理的市內特教老師介聘期程延後至5月8日，並主動公告調整介聘時間，且逐一通知有提出介聘申請教師，此項決定也獲教師歡迎，後續會依市內教師介聘程序辦理，讓參與本年度介聘教師獲得最佳化的選擇。

台南 教師 教育局

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