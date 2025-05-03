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全國高中教師甄選 5831人搶541職缺

中央社／ 台北3日電

教育部今天舉辦114學年度公立高級中等學校甄選的初試，5831人到考，爭取共541個職缺，到考率90.38%，預計約2成可進入複試。

教育部近年考量少子女化下人口變動、教師員額控留比率等，引導地方政府穩定釋出正式名額，教甄錄取機會逐年增加。

今天上午在全國8所學校舉辦的「114學年度公立高級中等學校教師甄選」初試，共有100所國立學校、45所縣市立學校、1所法務部所屬學校參與，合計58類科、541個缺額，較去年（113學年度）的421個缺額增加。

教育部統計共6452人報名，初試實際到考人數5831人，較去年略降（113學年度6260人到考），缺考621人，到考率90.38%，預計進入複試人數為1323人。

教育部表示，初試試題及答案於考試結束後就已上網公告，如對試題答案有疑義，可於今天提出申請。參加複試名單預計於23日下午5時後公告於國教署網站。

教師員額 教育部 職缺

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