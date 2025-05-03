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百大文化基地開箱 李遠盼繼蔣渭水再創台灣新文化運動

聯合報／ 記者何定照／即時報導
文化部今舉行第一屆百大文化基地發表會及「開箱文化百頁」市集，文化部長李遠（左）及環境部長彭啓明（右）都逛得很開心。記者曾原信／攝影
文化部今舉行第一屆百大文化基地發表會及「開箱文化百頁」市集，文化部長李遠（左）及環境部長彭啓明（右）都逛得很開心。記者曾原信／攝影

文化部今舉行第一屆百大文化基地發表會，文化部長李遠表示，百大文化基地廣含文化各層面，希望繼蔣渭水百年前推動的新文化運動後，成為台灣人百年後新的文化運動，凸顯不丟菸蒂、保持公廁乾淨、在捷運看書等都是文化，「文化就在生活裡」。

他說，百大文化基地是他上任後的首要理想之一，從去年父親節開始做到今年母親節，花了9個月，過程中找評委等環節都很小心，秉持公平，也請到柴松林當召集人，顯示台灣文化需要老中青三代一棒棒傳承。雖然評選結果有可能得罪部分立委，覺得不全是他們要的，他認為還是要做對的事。

首屆百大文化基地涵括文創聚落與工藝、藝文展演、獨立書店、地方文化館、社區營造、古蹟及影視等七類別，從上千候選名單選出110個基地，遍布全台。李遠說，藉著今天發表各基地，也如同檢驗台灣多年來由下而上的文化成果，並以此開始，將成果往後傳承。

攤開百大文化基地名單，國人熟悉的日星鑄字行、紀州庵文學森林、李梅樹紀念館、猴硐礦工文史館、新平溪煤礦博物園區、利澤國際偶戲藝術村、新竹東門市場、新竹姜阿新洋樓、台南林百貨、台灣基督長老教會歷史檔案館、嘉義培桂堂、台東公東教堂、台東獵人學校、澎湖蔡廷蘭進士第等都入列，各代表今也獲頒獲選證明。

環境部長彭啓明今天也出席，他說，李遠上任後第一個行程就是到環境部推動菸蒂不落地，說環保活動要從文化做起。他很認同文化能感動人心，影響最為久遠，將整合環境部所有資源，成為文化部最大後盾，把環保相關人潮帶來文化基地，共同推動環保文化運動。

隨著百大文化基地亮相，今明兩天文化部也在華山文創園區紅磚六合院外大道舉辦「開箱文化百頁」市集。現場聚集來自全國各地的73個獲選基地，包括洲南鹽場、中央書局等，不但展現各基地文化內涵，也提供文化體驗及特色餐飲，吸引民眾驚喜聚集，李遠與彭啟明也逛得很開心。

文化部 李遠 運動

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