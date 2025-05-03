首屆百大文化基地授證開箱 文化部力推在地文化推廣

這幾年代理教師議題受關注，很大原因是教育部的不作為。今年8月起，有牌代理教師全面採計年資，最早為代理教師年資敘薪的台北市，反而首當其衝，教師脫北潮、人力大洗牌恐造成教育現場大震盪，新制上路，若教育部未曾風險評估，不免讓人憂心，迎來的可能是另一場災難。

2025-05-03 13:04