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首屆百大文化基地授證開箱 文化部力推在地文化推廣

攝影中心／ 記者曾原信／台北即時報導
文化部上午於華山文創園區舉行第一屆百大文化基地發表會，公布110處全國各地文化基地。記者曾原信／攝影
文化部上午於華山文創園區舉行第一屆百大文化基地發表會，公布110處全國各地文化基地。記者曾原信／攝影

文化部上午於華山文創園區舉行第一屆百大文化基地發表會，並搭配「開箱文化百頁」市集，表揚全國110處獲選基地，文化部表示，百大基地樣態多元，包含文創聚落、工藝、藝文展演、獨立書店、地方文化館、社區營造、古蹟聚落、影視基地等七大類。

文化部說明，百大文化基地一屆為期二年，未來也將邀集各部會共同合作投入資源，打造更具地方特色的文化走讀路線，並發掘民間文化據點。

文化部上午於華山文創園區舉行第一屆百大文化基地發表會，公布110處全國各地文化基地，現場也有73個獲選基地，參加開箱文化百頁市集。記者曾原信／攝影
文化部上午於華山文創園區舉行第一屆百大文化基地發表會，公布110處全國各地文化基地，現場也有73個獲選基地，參加開箱文化百頁市集。記者曾原信／攝影
文化部上午於華山文創園區舉行第一屆百大文化基地發表會，公布110處全國各地文化基地，文化部長李遠（中）、環境部長彭啓明（右）以及評審委員柴松林（右）一同出席啟動儀式。記者曾原信／攝影
文化部上午於華山文創園區舉行第一屆百大文化基地發表會，公布110處全國各地文化基地，文化部長李遠（中）、環境部長彭啓明（右）以及評審委員柴松林（右）一同出席啟動儀式。記者曾原信／攝影
文化部上午於華山文創園區舉行第一屆百大文化基地發表會，公布110處全國各地文化基地，文化部長李遠致詞。記者曾原信／攝影
文化部上午於華山文創園區舉行第一屆百大文化基地發表會，公布110處全國各地文化基地，文化部長李遠致詞。記者曾原信／攝影
文化部上午於華山文創園區舉行第一屆百大文化基地發表會，公布110處全國各地文化基地，文化部長李遠（左）及環境部長彭啓明（右）一同參觀開箱文化百頁市集。記者曾原信／攝影
文化部上午於華山文創園區舉行第一屆百大文化基地發表會，公布110處全國各地文化基地，文化部長李遠（左）及環境部長彭啓明（右）一同參觀開箱文化百頁市集。記者曾原信／攝影

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