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首屆百大文化基地授證開箱 文化部力推在地文化推廣
文化部上午於華山文創園區舉行第一屆百大文化基地發表會，並搭配「開箱文化百頁」市集，表揚全國110處獲選基地，文化部表示，百大基地樣態多元，包含文創聚落、工藝、藝文展演、獨立書店、地方文化館、社區營造、古蹟聚落、影視基地等七大類。
文化部說明，百大文化基地一屆為期二年，未來也將邀集各部會共同合作投入資源，打造更具地方特色的文化走讀路線，並發掘民間文化據點。
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