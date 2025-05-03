澎湖師顏一誠登教育家部落格 助迷途孩子改變人生

澎湖高級海事水產職業學校學務及輔導主任顏一誠成為最新一期「教育家部落格」的典範人物，他多年來投入輔導工作，幫助缺曠課和記過多的學生，從迷途中找回方向、改變人生。

教育部今天發布新聞稿，介紹「教育家部落格」最新典範人物。顏一誠手中的輔導學生名單，很多都是記過累累，甚至曾在校外觸法。他一一主動向學生釋出善意，邀請他們展開拯救計畫。

顏一誠的教學策略，就是讓學生有彌補過錯的機會，只要乖乖交作業、考試認真考、做好社區服務，顏一誠就會給予獎勵。他知道「說教」沒有用，而是以貼近學生的語言聊天，先研商如何「踩煞車」，不要再被記過，再一起研究補救方案。

「要讓孩子感受到，我們真的與他站在同一邊。」在顏一誠的努力下，許多學生得以「功過相抵」，成功取得畢業證書。例如高一時就累積10個大過的阿桂（化名），就在他的協助下，成功畢業並投入國軍志願役，並於去年晉升為士官。

顏一誠認為，就算只有改變了1%，也可看到生命變得美好的價值。他看見孩子走向正向光明，更不會輕言放棄，誓言要更穩妥地「接住」學生，幫助他們迎接更美好的人生。