獨／新北4小學爆食安危機！飯有塑膠片、湯有蟲…學童餐後10分鐘腹絞痛

新北泰山4所小學近月爆發營養午餐食安危機，家長反映學童午餐飯有塑膠片湯有蟲，學童餐後10分鐘腹絞痛，家長訪廠發現廚房凌亂不堪、食材未妥善保存，還有蒼蠅到處飛令人作嘔。議員宋明宗主任蔡佩呈表示供應商雖多次被監廚記點，卻累計47點就停止供餐，質疑藉此逃避記滿50點須解約的規範，批評制度形同虛設。更發生供應商經常換公司名但經營者根本不變，要求教育局應設法禁止惡質廠商。教育局則回應已開罰14萬元。

蔡佩呈說，翻閱監廚紀錄，4月短短一個月內即發現塑膠異物、菜色與菜單不符、蟲體混入等共計5次重大缺失，包括飯裡有塑膠片、湯裡有蟲、麵裡有塑膠異物等記點事證清晰記載於監廚報告中。對於學童來說，這些看似微小的異物可能成為食安隱患，甚至影響生理與心理健康，讓家長看了膽戰心驚，家長也直接學童飯後10分鐘腹絞痛，直言學校像在餵學生吃垃圾。

今年4小學校長及家長會長、家長因此召開中央餐廚廠商說明會，家長在會議中表示，孩子反映午餐常常是冰冷的，菜色不僅無味，還有異物混入、供應量不足、飯粒乾硬難以下嚥，有學生甚至因此出現腸胃不適，部分學生直接選擇不吃。蔡佩呈說，學生家長會長檢查供應商廚房髒亂不堪，用餐時間本該是營養補給時刻，如今卻成為恐懼來源。

蔡佩呈批評，現行計點機制為25點停餐2週、50點解約，這套規定全國適用，擔心現在劣質廠商到47點不再共餐，質疑避免計滿50點會被註記以後不得再投標，所以就卡在47點閃避規定。且不良廠商被註記不得投標後，還會換公司名稱繼續投標，教育局應設法建立供應商若使用相同地址、相同負責人的公司不得投標的規範。

她說，制度上明訂記點50點應不得經營，但實務上卻未見教育局及時介入處理，甚至避免違約問題不得不讓惡質廠商持續供餐，導致問題蔓延。即使衛生局複查後判定該廠商不合格，最終仍讓該廠商持續供餐，表示本學期即將結束，新學期開始應該立即檢討供應商的品質，不能等到暑假才開始查核，「暑期不供餐，廚房當然很乾淨，應該現在立刻查核新學年度廠商品質。」

蔡佩呈表示，家長對於學童食安要求不能打折。希望制度真正落實，若廠商屢勸不改就應該果斷解約，不能因流程冗長或縱容而讓學童繼續承受風險。要求教育局遴選營養午餐供應商公開透明，讓所有家長都安心。

交育局則提出五點聲明表示，教育局獲報立即跨局處稽核，已依食安法裁處14萬元，並持續密集到廠稽查。去年12月接獲某校反映午餐監廚廠區衛生環境不良，立即協同衛生局、農業局及環保局於去年12月至今年4月間，連續每月不定期到廠稽核，將持續至本學年度為止。其中1月及3月到廠稽核廠區發現確有衛生環境不良情形，經限期改正複查不合格，衛生局已分別裁處該廠商負責人6萬及8萬元。本府將持續稽查，嚴格把關，若有違反規範依食安法連續裁處重罰。

教育局表示督導學校高強度監廚，最重可終止契約，此案反映情形主要為團膳營養午餐出現不該出現的異物如菜蟲、棉線等。教育局非常重視營養午餐供餐品質，要求學校皆須立即通報並召開午餐供應委員會進行調查，並依「中央餐廚服務午餐採購契約書」記點處理。同時已責成學校全面提高監廚密度，每週至少一次到廠監廚，並針對餐食品質進行逐批把關。廠商若有違規，皆依契約記點，累計達標者將立即停供，最重可解約，以保障學童食品安全無虞。

另廠商申請停止供餐符合契約規定及程序，該廠商於今年3月31日主動以書面函文向學校提出停止供應午餐，該校依據新北市中央餐廚服務午餐採購契約規範，經學校午餐供應委員會評估，為確保供餐穩定及品質需求，決議同意該廠商今年5月份停止供餐。廠商若有違反食安法遭裁處，教育局將督導各校於新年度招標辦理時確保投標廠商情形，高規格把關學童午餐品質。

而契約範本罰則全面強化，記點門檻下修，增列衛生管理違規記點機制，新北市已修正學校中央餐廚服務午餐採購契約書範本，將暫停供餐點數由累計25點下修為20點，並新增針對廠區環境不潔及廠商違法食安法遭處罰鍰的記點機制，以強化學校與廠商履約管理，確保校園食安。