台灣音樂館偏鄉學校巡演 推廣原生音樂文化

台灣音樂館今天前往台東縣東河鄉北源國小及台南市東山區青山國小等學校巡演，音樂家透過演奏台灣作曲家改編傳統民謠與原住民音樂旋律，為台灣偏鄉孩子帶來一堂生動的音樂課。

台灣音樂館今天發布新聞稿表示，台灣音樂館自2021年起推動「偏鄉學校巡演推廣計畫」，以台灣作曲家改編的傳統民謠與原創作品為核心，走入校園、走近孩子，透過音樂灌溉文化的土壤，讓藝術教育從小萌芽扎根。

台灣音樂館主任賴世哲表示，台音館歷年來典藏許多台灣原生的音樂文化內容，這個計畫希望讓台灣各地的孩子，無論身在城市或偏鄉，都有機會接觸屬於自己文化的聲音。

114年度巡演自5月起展開，預計走訪全台28所學校，其中超過8成位於特偏或極偏遠地區，深入山區、離島與沿海等教育場域。

巡演曲目包括「天黑黑」、「望春風」、客家小調與南排灣古調等旋律，由彭靖、徐松榮、郭芝苑、林道生、沈錦堂等作曲家巧思，展現台灣音樂在創新與傳承間的動人張力。