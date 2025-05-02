獲准更名臺南市中信國際高中 自然探究班培育未來醫學人才

臺南市興國高級中學（下稱「興國高中」）4月29日獲教育部同意核定自114學年更名為「中信金國際學校財團法人臺南市私立中信國際高級中等學校」（下稱「中信國際高中」），並加入由中信金融管理學院、中信國際實驗教育機構（臺南、臺北）及新北市中信高級中學共同組成之「中信國際學校」系統。

興國高中郭澐宣、洪碩謙、黃懿芃、朱字芸（由左至右）113年分別錄取高雄醫學大學、中山醫學大學、臺北醫學大學、長庚大學、慈濟大學等醫學系，上榜率百分百，稱霸臺南地區。 圖／興國高中 提供

興國高中長期致力於培育醫學領域人才，近年來更獲得教育部核准成立「自然探究實驗班」，不僅針對目標醫學領域的學生規劃醫科導向課程與專業師資團隊，同時也拓展至科學研究與科技應用等多元發展方向，提供穩定的學習環境與完整的升學輔導機制。透過扎實的六年一貫教育，讓學生從國中到高中逐步建立醫學素養與專業知識。至今已累計超過130位學生錄取國內外醫學相關科系，成為臺南及嘉義地區家長心中的升學首選。

六年一貫、科學探究、醫學導向 醫科搖籃培育南臺灣醫療人才

興國高中校長黃向吟指出，學校以「六年一貫、科學探究、醫學導向」為三大核心，從國中階段即融入科普素養培養與實作訓練，搭配科展與機器人培訓，高中階段進一步透過自然科學強化課程、醫學專題研究、模擬備審與面試訓練等實作導向學習，讓學生在穩定的學習環境中，逐步建立科學素養與醫學基礎，為未來升學與職涯發展奠定堅實基礎。過去有超過130位學生錄取國內外醫學相關科系，素有「醫科搖籃」之稱。

興國高中位置鄰近新營火車站，無論是來自嘉義市、臺南及南科的學生通勤上課都十分便利。隨著加入中信國際學校系統，未來將積極導入中信教育體系資源，拓展雙語學習與國際交流平台，讓學生擁有全球視野，並規劃多元班群，包括國際班、自然探究實驗班、數理班與雙語班等特色班級，滿足學生不同志向與專長發展。

參訪成大醫院與秀傳醫院 體驗醫學臨床與人文精神

今年三月，興國高中自然探究實驗班學生前往成功大學醫學院與高雄秀傳紀念醫院進行專業參訪，深入體驗從基礎醫學學習到臨床實務的完整歷程。參訪期間，學生聆聽成大醫學院內科學科邱宏智臨床助理教授與影像醫學部黃瀚陞主治醫師的介紹，了解醫學課程規劃及醫師養成的歷程。此外，學生亦參觀解剖所，親身體會大體老師的無私奉獻，並深入理解醫學生的學習與成長，進一步深化對生命教育與職志的體認。

興國高中學生前往成功大學醫學院參訪，深入了解醫學教育環境，為未來醫學生涯奠定扎實基礎。 圖／興國高中 提供

下午的行程轉往高雄秀傳紀念醫院，在專業醫護人員的帶領下，學生實地參訪急診、影像醫學、復健及手術模擬等科別單位，深入觀察醫療環境與設備運作，獲得寶貴的第一手體驗。秀傳醫療體系楊荏傑顧問分享自身醫學生涯的歷程與臨床工作的挑戰，幫助學生從實務角度理解醫師職涯，建立更真實的職志想像與心理準備。院長吳明和教授亦親自接待來訪師生，並以多年行醫經驗勉勵學生，進一步讓學生對醫療職涯更有熱忱與使命感，明確未來的學習方向。參訪過程中，學生們踴躍提問，展現高度學習熱情，紛紛表示這趟行程「比任何課本都更震撼人心」。

為協助國三學生與家長深入了解高中部課程規劃與升學發展方向，興國高中將於5月24日與6月8日上午10點於校內圖書館舉辦「114學年度高中部入學說明會」，由教學與行政團隊現場說明課程設計、升學成果與個別化輔導資源，誠摯邀請有興趣的學生與家長踴躍參加。

官方網站：www.hkhs.tn.edu.tw