寒假後擬上3天課才放春節 教育部：待與各界會商

家長反映114學年度中小學行事曆草案中，寒假結束後須先上3天課，才接農曆春節假期，不利家庭作息安排。教育部表示，寒假依法規以21天為限，後續將邀集縣市及相關團體會商。

近來中小學家長社團討論114學年度（今年8月起算）的中小學行事曆草案，寒假到民國115年2月10日結束，2月11日開學，上3天課後（115年2月11日到13日）才接農曆春節假期（115年2月16日到19日，2月14日、2月15日為週六、週日）。

家長認為，上述中間夾著3天上課日的情況，導致假期不連續，如果親子想一起出國旅行，就須另外請假，相當不便民。

對此，教育部表示，依「各級學校學生學年學期假期辦法」，寒假以21天為限。教育部將等行政院人事行政總處公布115年政府行政機關辦公日曆表後，再視情況邀集各縣市政府機關及相關團體，會商114學年度各學期開學日以及寒暑假日期。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良表示，按照草案，春節前就開學，這3天學校一定是正常上課，也會有課程進度。由於春節假期是看農曆，每年或前或後，每每造成困擾，過去曾有調整假期的作法，運用週六補課，但這樣會造成學生要連上6天，學習效果勢必會受影響。

「不可能討好所有人。」侯俊良認為，中小學不論是提前還是延後開學，都一定會有人不滿意，也不是所有家長都有出國旅行的需求，或希望孩子放很長的假期。他認為政府可研議修法，沒必要堅持寒假一定只能放21天，或讓學校安排更有彈性。