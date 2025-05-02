校園霸凌防制準則增「調和程序」 教部製懶人包

校園霸凌防制準則於民國113年4月修正，增設「調和程序」，由專業委員協助雙方當事人對話、化解衝突。教育部近日製作懶人包，透過插圖讓民眾了解校園衝突處理的另一個選擇。

過去教育團體曾詬病，校園衝突無論大小，都要進入完整的調查程序，讓各校疲於奔命。教育部於113年4月17日修訂「校園霸凌防制準則」，在學生對學生的事件中，新設「調和程序」，在雙方同意的前提下，透過溝通、討論，最終達到解決衝突與關係修復的目的。

教育部今天發布新聞稿指出，為了讓學校和家長更了解「調和程序」，近日製作懶人包，涵蓋反映管道、事件處理流程、調和程序與調查程序的比較等內容。

「調和程序」著重並強調尊重當事人意願，由處理小組的委員與當事人訪談，提供中立、同理且溫暖的環境，讓雙方有對話的機會。學生可以相互理解行為的理由，以及所造成的傷害，共同討論彌補的方式。

教育部指出，當有一方無調和意願，或是處理小組委員認為無調和必要或調和無成立的可能等情況，即會進入原有的調查程序機制，以維護受害當事人的權益。相關資訊可參考教育部網站。